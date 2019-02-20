Минобороны опубликовало кадры испытаний ядерного беспилотника "Посейдон"

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении обучения экипажа, который будет управлять специальной подлодкой-носителем.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об успешном завершении полигонных испытаний глубоководного аппарата "Посейдон". Кадры с испытаний были опубликованы на официальных страницах ведомства в социальных сетях. На фото видно, как из береговой установки выстреливается новейший подводный беспилотник.

Подробнее прочитать о том, какие разрушения противнику может причинить ядерный заряд мощностью в две мегатонны, можно в нашем материале "Армагеддон из глубины. Почему российский "Посейдон" пугает НАТО".