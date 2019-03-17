Терминаторы с триколором. Боевые роботы защитят Россию

В настоящий момент разрабатываются различные типы вооружений с ИИ – от "умных" боеприпасов до боевых турелей с самообучаемой нейросетью.

Военно-морской флот России может получить в скором времени на вооружение комплекс самообучающихся мин. Оружие с искусственным интеллектом способно самостоятельно выбирать цели. И это далеко не первая разработка отечественных оружейников, в которой присутствуют самообучающиеся системы. Лайф разобрался, какие ещё виды оружия с искусственным интеллектом могут появиться в Российской армии, а также какие у него плюсы и минусы.

О создании различных вооружений, способных самостоятельно, без участия человека вести бой, выбирать цели во время огневого контакта или вовсе планировать тактику, люди задумались давно. Представления о таком оружии легли в основу фантастических художественных книг и кинофильмов. Подобные комплексы, способные рассуждать в тысячи раз быстрее человеческого мозга, представлялись совершенным оружием.

Отчасти это правда. Компьютерные системы действительно способны считывать и анализировать информацию быстрее человека. Однако лишь с широким распространением компьютеров стало возможно создание оружия с искусственным интеллектом. А на сегодняшний день для него разрабатываются ещё и нейросети. То есть условные мины или пулемёты, как человек, смогут обучаться, накапливать опыт и руководствоваться им при принятии решений.

На сегодняшний день российским учёным, инженерам и оружейникам есть чем похвастаться. Например, минами с искусственным интеллектом для Российского флота. Как сообщают "Известия" со ссылкой на источники в Генеральном штабе РФ, уже в 2019 году завершатся испытания таких комплексов.

Мины с искусственным интеллектом способны действовать самостоятельно или же объединяться в группы, создавая сеть минных заграждений. Они будут распознавать корабли, подводные лодки и даже суда на воздушной подушке по магнитному полю и акустическим характеристикам, создавая так называемый портрет каждого судна. Для этого мины оснастят специальными датчиками, а электронная "начинка" боеприпаса сможет самообучаться за счёт коллекционирования "портретов". Таким образом, мина будет игнорировать российские или дружественные суда и атаковать потенциальных противников. При этом мине можно будет поставить задачу на уничтожение определённых типов кораблей. Например, в случае групповой атаки они могут игнорировать мелкие катера и наносить удары по наиболее крупным судам.

— Морская мина — это дешёвое и эффективное средство поражения. С помощью такого роботизированного минного заграждения можно блокировать районы базирования флота, маршруты развёртывания, порты, коммуникации. Возможности мин многократно возрастут, если удастся обеспечить их скрытую постановку и автономное управление, — заявил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Похожие мины готовятся к поступлению и на вооружение сухопутных войск. В 2019 году должны начаться государственные испытания так называемых умных мин ПТМ-5. Данные взрывные устройства будут снабжены датчиками, которые по количеству металла смогут определять, кто идёт — военный или гражданский. Во втором случае электроника будет блокировать возможность взрыва, чтобы не допустить жертв среди мирных граждан.

Но и помимо мин отечественные оружейники работают над иными видами "умных" боеприпасов. Это 40-миллиметровые гранатомётные выстрелы "Сближение" с функцией управляемого дистанционного подрыва и пули, траекторию которых можно будет корректировать во время полёта. Да, речь идёт больше об управляемых человеком технологиях, чем об искусственном интеллекте. Однако создание подобных электронных систем малых размеров, да ещё и работающих при высоких нагрузках, способно дать большой толчок к развитию более сложных систем искусственного интеллекта. К чему ранее призывал отечественных промышленников российский президент в военно-инновационном технопарке "Эра" на совещании по развитию Вооружённых сил РФ.

— Нужны, конечно, не пресловутые болванки, а "умные" и высокоточные боеприпасы, которые повышают возможности как действующих, так и перспективных систем вооружений, и потом — на что обращаю внимание — существенным образом экономят финансовые средства, — отметил Владимир Путин.

Ещё одним успехом отечественных инженеров в создании оружия с ИИ можно назвать автоматизированный боевой модуль концерна "Калашников". Он представляет собой турель, вооружённую крупнокалиберным пулемётом. Также на неё могут устанавливаться пусковые установки ПТУР. Главным же её оружием является нейросеть. С помощью целого комплекса оптических и электронных приборов машина считывает данные вокруг себя — положение на местности, нахождение объектов, присутствие людей и т.д. По словам разработчиков, искусственный интеллект учится распознавать человека среди множества окружающих предметов, затем распознавать в нём потенциальную цель, например наличие у него руках оружия, затем самостоятельно принимать решение об атаке.

Стоит отметить, что разрабатывает вооружение с использованием ИИ отнюдь не только Россия, но и большинство передовых стран мира — Германия, Китай, Соединённые Штаты и другие. Например, как сообщало в 2018 году CNN, Минобороны США намерено потратить около двух миллиардов долларов на разработку военного искусственного интеллекта в течение ближайших пяти лет. Это большие средства, которые может себе позволить далеко не каждая страна. Но в то же время это демонстрирует уверенность американских военных аналитиков в том, что армия США должна быть вооружена оружием с ИИ.

Успех в разработке таких систем позволит более точно и болезненно для противника применять оружие, минимизировать собственные потери и выйти совершенно на иной технологический уровень. Как сказал ещё в 2017 году президент России Владимир Путин, выступая на форуме "Проектория", страна, добившаяся лидерства в создании искусственного интеллекта, "будет властелином мира".

— Искусственный интеллект — это будущее не только России, это будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы... Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира... Но чтобы не стоять в конце очереди, нужно над этим работать уже сегодня, — заявил тогда российский лидер.