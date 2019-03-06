Российские Су-30 легко ушли от ракетного удара американских F-16 над Кашмиром

Индийские военные отмечают, что добиться этого позволили надёжность техники и способность экипажа принимать правильные решения.

Пакистанские лётчики, управлявшие истребителями F-16, выпустили от четырёх до пяти американских ракет "воздух — воздух" AMRAAM по индийским Су-30МКИ, но промахнулись, сообщает IndiaTimes. Отмечается, что такого результата удалось добиться благодаря функционалу российских самолётов и мастерству лётчиков.

Также издание отмечает, что в рамках соглашения с США пакистанские лётчики не могут использовать самолёты F-16 с ракетами AMRAAM за пределами страны, а привлекать ВВС можно лишь в рамках контртеррористических операций. И теперь проводится расследование.

Ранее Лайф сообщал, что в интересах ВВС Индии может быть закуплен 21 истребитель МиГ-29, а общая сумма контракта, включая обслуживание машин и прочие услуги, составит $846,6 млн. Отмечается, что стоимость одного истребителя при этом составит $40,2 млн.