Российская армия получит ударные беспилотники в 2019 году

Вооружённые силы России в 2019 году впервые получат разведывательно-ударные беспилотники, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Как сообщает РИА "Новости", войска ожидают поступления разведывательно-ударных комплексов средней дальности.
По словам министра, за шесть лет сформировано 38 воинских частей, на вооружение которых поставлено более 2 тысяч современных беспилотников. Ранее Лайф сообщал, что неизвестными лицами был рассекречен облик ударного реактивного БПЛА С-70 "Охотник", проходящего испытания на лётно-испытательной станции. Другой ударной машиной дальнего радиуса действия должен стать БПЛА "Альтиус", разработку которого вело казанское КБ Симонова.
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