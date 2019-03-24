Ночной геноцид. Как США и НАТО убивали Югославию

Ночной геноцид. Как США и НАТО убивали Югославию

Фото: © Shutterstock

170
24 марта 1999 года началась одна из самых кровавых операций НАТО в новейшей истории человечества. Стремясь продвинуть собственные интересы в регионе, страны альянса во главе с США за три месяца убили и покалечили десятки тысяч человек.

Демонстрация силы

Обрушиться на небольшую страну с относительно слабыми вооружёнными силами было решено сразу с нескольких направлений. Несмотря на задекларированную цель вроде защиты местных национальных меньшинств от геноцида, реальная цель НАТО состояла не только и не столько в свержении режима Слободана Милошевича.

Причина нападения НАТО на Югославию кроется в экономике и образе жизни

Полезные ископаемые, экспорт дешёвого оружия на Ближний Восток, отказ от жизни по общепринятым западным стандартам

Фото: © AP Photo / Amel Emric

Для того чтобы уничтожить страну быстро, была создана мощная ударная группировка.

<p></p>

Боялись сербов как огня

План операции "Союзная сила" (в некоторых источниках — "Союзническая сила") исключал проведение наземной операции. И хотя Вооружённые силы Югославии считались плохо вооружёнными, план НАТО предусматривал только ракетные и бомбовые удары.

Воздух — единственное поле боя, которое было по зубам НАТО

На земле войска альянса ждал настоящий ад: сложная местность, проблемы с обеспечением войск, противодействие со стороны местных

Фото: © AP Photo / Amel Emric

По количеству бомб и ракет США и НАТО поставили печальный рекорд. Такого не было даже во время "Бури в пустые" и всех последующих конфликтах с участием Западного блока.

<p></p>

Ад на земле

24 марта 1999 года генсек НАТО Хавьер Солана отдал приказ главкому альянса в Европе Уэсли Кларку о начале операции. В тот же вечер несколько сербских городов подверглись ракетно-бомбовому удару. Президент России выступил с обращением в адрес президента США Билла Клинтона и попросил не начинать новую войну в Европе.

На переговоры с руководством США в Нью-Йорк вылетел премьер Евгений Примаков

О начале ударов НАТО ему доложили на полпути к США. Узнав об этом, премьер приказал развернуть борт над океаном

Фото: © AP Photo / Amel Emric

Долетались

Через три дня после начала ударов сербские войска ПВО сбили американский малозаметный истребитель F-117 Nighthawk, считавшийся неуязвимым для средств ПВО.

Расчётом ПВО командовал полковник Золтан Дани

По одной версии, самолёт сбили случайно. По другой — за "Ночным ястребом" охотились специально

Фото: © Википедия

Били без разбора

Ракетами и бомбами силы НАТО уничтожали не только военные объекты на территории страны, но и целые районы, в которых проживали местные жители. Ни за одного убитого ребёнка, женщину или старика в Европе не извинились. Не сожалела об этом и главный идеолог и куратор ударов — госсекретарь Мадлен Олбрайт.

Необходимость стереть с лица земли целую страну члены НАТО объясняют по-разному

В годовщину ударов министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировка Югославии была "правильной"

Фото: © AP Photo / Giorgos Nissiotis

Активность НАТО была окончательно подсчитана только через год. Десятки тысяч вылетов, не менее одной тысячи уничтоженных объектов.

<p></p>

Смерть и беженцы

Разминирование Сербии продолжается спустя 20 лет после начала атак, а точное число жертв не подсчитано до сих пор. По разным данным, прямыми жертвами ударов НАТО стали от 300 до двух тысяч человек.

<p></p>

Своих не бросили

Несмотря на то что официально Российская Федерация не смогла вмешаться в конфликт на стороне попавшей под удар страны, в ночь с 11 на 12 июня сводный батальон ВДВ, входивший с состав миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине, совершил марш-бросок к аэродрому Слатина, расположенному недалеко от Приштины.

Всего за ночь колонна с военной техникой преодолела более 600 километров

ВДВ сработали на опережение. Американские генералы отказались воевать с русскими и вместо штурма аэропорта лишь окружили его

Фото: © РИА Новости / Владимир Вяткин

Результатом военного вмешательства НАТО стала не только дестабилизация региона и фактическая "красная линия" между Косово и Сербией. Операция "Союзная сила" — это фактически геноцид, легитимность которого попытались оправдать "тиранией" режима Слободана Милошевича. Лидер бывшей Сербской Республики Югославия был арестован 1 апреля 2001 года. А пять лет спустя, 11 марта 2006-го, Слободан Милошевич скончался в камере при загадочных обстоятельствах. Его дело было закрыто, а вина так и не доказана.

Автор:
СА
Сергей Андреев
  • Популярные
  • По времени
Публикации
не найдены
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×