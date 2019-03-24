Ночной геноцид. Как США и НАТО убивали Югославию

24 марта 1999 года началась одна из самых кровавых операций НАТО в новейшей истории человечества. Стремясь продвинуть собственные интересы в регионе, страны альянса во главе с США за три месяца убили и покалечили десятки тысяч человек.

Демонстрация силы

Обрушиться на небольшую страну с относительно слабыми вооружёнными силами было решено сразу с нескольких направлений. Несмотря на задекларированную цель вроде защиты местных национальных меньшинств от геноцида, реальная цель НАТО состояла не только и не столько в свержении режима Слободана Милошевича.

Причина нападения НАТО на Югославию кроется в экономике и образе жизни Полезные ископаемые, экспорт дешёвого оружия на Ближний Восток, отказ от жизни по общепринятым западным стандартам Фото: © AP Photo / Amel Emric

Для того чтобы уничтожить страну быстро, была создана мощная ударная группировка.

Боялись сербов как огня

План операции "Союзная сила" (в некоторых источниках — "Союзническая сила") исключал проведение наземной операции. И хотя Вооружённые силы Югославии считались плохо вооружёнными, план НАТО предусматривал только ракетные и бомбовые удары.

Воздух — единственное поле боя, которое было по зубам НАТО На земле войска альянса ждал настоящий ад: сложная местность, проблемы с обеспечением войск, противодействие со стороны местных Фото: © AP Photo / Amel Emric

По количеству бомб и ракет США и НАТО поставили печальный рекорд. Такого не было даже во время "Бури в пустые" и всех последующих конфликтах с участием Западного блока.

Ад на земле

24 марта 1999 года генсек НАТО Хавьер Солана отдал приказ главкому альянса в Европе Уэсли Кларку о начале операции. В тот же вечер несколько сербских городов подверглись ракетно-бомбовому удару. Президент России выступил с обращением в адрес президента США Билла Клинтона и попросил не начинать новую войну в Европе.

На переговоры с руководством США в Нью-Йорк вылетел премьер Евгений Примаков О начале ударов НАТО ему доложили на полпути к США. Узнав об этом, премьер приказал развернуть борт над океаном Фото: © AP Photo / Amel Emric

Долетались

Через три дня после начала ударов сербские войска ПВО сбили американский малозаметный истребитель F-117 Nighthawk, считавшийся неуязвимым для средств ПВО.

Расчётом ПВО командовал полковник Золтан Дани По одной версии, самолёт сбили случайно. По другой — за "Ночным ястребом" охотились специально Фото: © Википедия

Били без разбора

Ракетами и бомбами силы НАТО уничтожали не только военные объекты на территории страны, но и целые районы, в которых проживали местные жители. Ни за одного убитого ребёнка, женщину или старика в Европе не извинились. Не сожалела об этом и главный идеолог и куратор ударов — госсекретарь Мадлен Олбрайт.

Необходимость стереть с лица земли целую страну члены НАТО объясняют по-разному В годовщину ударов министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировка Югославии была "правильной" Фото: © AP Photo / Giorgos Nissiotis

Активность НАТО была окончательно подсчитана только через год. Десятки тысяч вылетов, не менее одной тысячи уничтоженных объектов.

Смерть и беженцы

Разминирование Сербии продолжается спустя 20 лет после начала атак, а точное число жертв не подсчитано до сих пор. По разным данным, прямыми жертвами ударов НАТО стали от 300 до двух тысяч человек.

Своих не бросили

Несмотря на то что официально Российская Федерация не смогла вмешаться в конфликт на стороне попавшей под удар страны, в ночь с 11 на 12 июня сводный батальон ВДВ, входивший с состав миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине, совершил марш-бросок к аэродрому Слатина, расположенному недалеко от Приштины.

Всего за ночь колонна с военной техникой преодолела более 600 километров ВДВ сработали на опережение. Американские генералы отказались воевать с русскими и вместо штурма аэропорта лишь окружили его Фото: © РИА Новости / Владимир Вяткин

Результатом военного вмешательства НАТО стала не только дестабилизация региона и фактическая "красная линия" между Косово и Сербией. Операция "Союзная сила" — это фактически геноцид, легитимность которого попытались оправдать "тиранией" режима Слободана Милошевича. Лидер бывшей Сербской Республики Югославия был арестован 1 апреля 2001 года. А пять лет спустя, 11 марта 2006-го, Слободан Милошевич скончался в камере при загадочных обстоятельствах. Его дело было закрыто, а вина так и не доказана.