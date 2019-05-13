Ценный экспонат. Зачем США тайно вывезли из Украины комплексы С-300

Ценный экспонат. Зачем США тайно вывезли из Украины комплексы С-300

Фото: © РИА "Новости" / Николай Хижняк

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На спутниковых снимках с одного из полигонов в США эксперты заметили радиолокаторы и другие средства обнаружения, входящие в состав зенитных ракетных комплексов С-300. Попасть в США эти комплексы могли из Украины. Лайф разбирался, для чего Пентагон в срочном порядке занялся изучением систем ПВО.

По-прежнему работает

<p>Фото: © РИА &#34;Новости&#34; / Евгений Епанчинцев</p>

Скандал вокруг спутниковых снимков, на которых, как отмечают эксперты, зафиксированы средства обнаружения и наведения комплекса ПВО С-300, лишний раз показал, что интерес американцев к русскому оружию никуда не делся. Всплеск интереса к комплексам С-300 впервые был зафиксирован в 2010 году. Тогда ВВС Израиля впервые провели учения совместно с Вооружёнными силами Греции. В Грецию комплексы С-300ПМУ-1 попали в 1996 году, и на момент доставки и постановки на боевое дежурство их эффективность была (и остаётся до сих пор) значительно выше любых зарубежных аналогов.

Издание Reuters, первым опубликовавшее эти данные в 2015 году, отмечало, что на борьбу с комплексами С-300 "натаскивалась" вся израильская авиация. Главной задачей израильских лётчиков, как сообщали СМИ, стала отработка схем атаки и уничтожения пусковых установок и средств наведения в различных условиях. Особую опасность для Израиля эти комплексы представляли ещё и потому, что С-300 — это своеобразный автомат Калашникова среди комплексов ПВО. Он существенно дешевле любых ЗРК иностранного производства, а его массовое производство и развёртывание превращало практически любое воздушное нападение в самоубийство. Именно по этой причине эти комплексы выбрал Иран. Руководство этой страны приняло решение купить сразу четыре дивизиона С-300ПМУ-2 "Фаворит" — более современную (относительно греческой) версию комплекса. К закупке подошли масштабно — вместо "пробной партии" взяли сразу два полковых комплекта.

Ближе, чем кажется

<p>Фото: © AP Photo / Alexander Zemlianichenko</p>

Повод серьёзно опасаться российских (и советских) комплексов появился чуть позже. 24 сентября 2018 года израильские лётчики сбили российский самолёт-разведчик Ил-20 над Средиземным морем, и ситуация едва не дошла до точки кипения — сразу после этого инцидента в Сирию было переброшено три дивизиона С-300ПМУ-2 (24 пусковых). Учитывая и без того внушительные возможности российских ПВО на Ближнем Востоке, израильские и американские лётчики, регулярно вторгавшиеся в воздушное пространство Сирии, стали летать заметно реже и значительно осторожнее. Правда, шансов изучить возможности С-300 и более совершенных комплексов С-400, которые привезли для охраны российских объектов ещё в 2015 году, у американцев не было. Так считалось ровно до тех пор, пока не стало известно, что изучать советские комплексы ПВО Америке активно помогают украинские власти.

Продавать в США секреты советской оборонки активно начали при президенте Ющенко. В 2008 году Украина продала Вооружённым силам США радиолокационную станцию кругового обзора РЛС 36Д6М, использование которой вместе с современными ракетами может поставить крест на полётах бомбардировщиков, построенных по технологии "стелс". В ряде публикаций даже отмечалось, что режимы работы этой станции могут быть использованы при разработке методов воздушного нападения на Иран. В 2018 году украинцы продали в США одну из главных "жемчужин" советского ОПК — радиолокационную станцию дальнего обнаружения "Кольчуга". Её главная особенность — многорежимность. РЛС работает в сантиметровом, метровом и дециметровом режимах и позволяет обнаруживать даже малозаметные воздушные цели типа "стелс" на дальности в несколько сотен километров. При этом известно, что засечь "Кольчугу" традиционными средствами разведки противник не может.

Разберут до винтика

<p>Фото: © Flickr <strong>/ </strong><a href="https://www.flickr.com/photos/soldiersmediacenter/3726877174/" target="_blank">The U.S. Army</a></p>

Военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков отмечает, что США не первый раз пользуются грязными приёмами, чтобы доработать своё ракетное оружие. По его словам, во время операции "Буря в пустыне" американцам удалось заполучить советский комплекс ПВО "Оса", с помощью которого в США смогли модернизировать крылатые ракеты Tomahawk.

Там была очень интересная история. После обстрела мишеней стало очевидно, что ракеты нужно дорабатывать. И через некоторое время на свет появилась модификация Block-3 с улучшенными характеристиками

Алексей Леонков

По словам эксперта, компоненты С-300, скорее всего, попали в США именно из Украины. Как полагает военный эксперт, США привезли на испытательный полигон не столько эффективное средство для развёртывания противовоздушного щита, сколько музейный экспонат.

Они [американцы. — Прим. ред.] могут получить лишь слепок систем С-300. Если верить сообщениям, то в США попала версия С-300ПТ, одна из самых первых систем этого типа. С тех пор комплекс существенно изменился, и разгадать его секрет крайне тяжело

Алексей Леонков

Этого же мнения придерживается и военный эксперт Виктор Литовкин. В беседе с Лайф он отметил, что можно разобрать ракету, можно разобрать локатор, можно разобрать шкаф с приборами управления, но программное обеспечение, саму программу того или иного комплекса просто так "расколоть" невозможно.

Стоит отметить, что "поделиться" комплексами С-300 безболезненно Украина не может. Из 250 пусковых, оставшихся на территории страны после развала СССР, в исправном состоянии (или после ремонта) находятся не более десяти процентов установок. "Костяк" ПВО Украины составляют более старые системы, которым постоянно продлевают ресурс. Наиболее современные комплексы С-300ПМУ-2, способные уничтожать воздушные цели, летящие со скоростью 2,5–3 километра в секунду, находятся в Иране, а также развёрнуты на территории Сирии, что затрудняет их детальное изучение.

Автор:
СА
Сергей Андреев
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