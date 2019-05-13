Ценный экспонат. Зачем США тайно вывезли из Украины комплексы С-300

На спутниковых снимках с одного из полигонов в США эксперты заметили радиолокаторы и другие средства обнаружения, входящие в состав зенитных ракетных комплексов С-300. Попасть в США эти комплексы могли из Украины. Лайф разбирался, для чего Пентагон в срочном порядке занялся изучением систем ПВО.

По-прежнему работает

Скандал вокруг спутниковых снимков, на которых, как отмечают эксперты, зафиксированы средства обнаружения и наведения комплекса ПВО С-300, лишний раз показал, что интерес американцев к русскому оружию никуда не делся. Всплеск интереса к комплексам С-300 впервые был зафиксирован в 2010 году. Тогда ВВС Израиля впервые провели учения совместно с Вооружёнными силами Греции. В Грецию комплексы С-300ПМУ-1 попали в 1996 году, и на момент доставки и постановки на боевое дежурство их эффективность была (и остаётся до сих пор) значительно выше любых зарубежных аналогов.

Издание Reuters, первым опубликовавшее эти данные в 2015 году, отмечало, что на борьбу с комплексами С-300 "натаскивалась" вся израильская авиация. Главной задачей израильских лётчиков, как сообщали СМИ, стала отработка схем атаки и уничтожения пусковых установок и средств наведения в различных условиях. Особую опасность для Израиля эти комплексы представляли ещё и потому, что С-300 — это своеобразный автомат Калашникова среди комплексов ПВО. Он существенно дешевле любых ЗРК иностранного производства, а его массовое производство и развёртывание превращало практически любое воздушное нападение в самоубийство. Именно по этой причине эти комплексы выбрал Иран. Руководство этой страны приняло решение купить сразу четыре дивизиона С-300ПМУ-2 "Фаворит" — более современную (относительно греческой) версию комплекса. К закупке подошли масштабно — вместо "пробной партии" взяли сразу два полковых комплекта.

Ближе, чем кажется

Повод серьёзно опасаться российских (и советских) комплексов появился чуть позже. 24 сентября 2018 года израильские лётчики сбили российский самолёт-разведчик Ил-20 над Средиземным морем, и ситуация едва не дошла до точки кипения — сразу после этого инцидента в Сирию было переброшено три дивизиона С-300ПМУ-2 (24 пусковых). Учитывая и без того внушительные возможности российских ПВО на Ближнем Востоке, израильские и американские лётчики, регулярно вторгавшиеся в воздушное пространство Сирии, стали летать заметно реже и значительно осторожнее. Правда, шансов изучить возможности С-300 и более совершенных комплексов С-400, которые привезли для охраны российских объектов ещё в 2015 году, у американцев не было. Так считалось ровно до тех пор, пока не стало известно, что изучать советские комплексы ПВО Америке активно помогают украинские власти.

Продавать в США секреты советской оборонки активно начали при президенте Ющенко. В 2008 году Украина продала Вооружённым силам США радиолокационную станцию кругового обзора РЛС 36Д6М, использование которой вместе с современными ракетами может поставить крест на полётах бомбардировщиков, построенных по технологии "стелс". В ряде публикаций даже отмечалось, что режимы работы этой станции могут быть использованы при разработке методов воздушного нападения на Иран. В 2018 году украинцы продали в США одну из главных "жемчужин" советского ОПК — радиолокационную станцию дальнего обнаружения "Кольчуга". Её главная особенность — многорежимность. РЛС работает в сантиметровом, метровом и дециметровом режимах и позволяет обнаруживать даже малозаметные воздушные цели типа "стелс" на дальности в несколько сотен километров. При этом известно, что засечь "Кольчугу" традиционными средствами разведки противник не может.

Разберут до винтика

Военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков отмечает, что США не первый раз пользуются грязными приёмами, чтобы доработать своё ракетное оружие. По его словам, во время операции "Буря в пустыне" американцам удалось заполучить советский комплекс ПВО "Оса", с помощью которого в США смогли модернизировать крылатые ракеты Tomahawk.

Там была очень интересная история. После обстрела мишеней стало очевидно, что ракеты нужно дорабатывать. И через некоторое время на свет появилась модификация Block-3 с улучшенными характеристиками Алексей Леонков

По словам эксперта, компоненты С-300, скорее всего, попали в США именно из Украины. Как полагает военный эксперт, США привезли на испытательный полигон не столько эффективное средство для развёртывания противовоздушного щита, сколько музейный экспонат.

Они [американцы. — Прим. ред.] могут получить лишь слепок систем С-300. Если верить сообщениям, то в США попала версия С-300ПТ, одна из самых первых систем этого типа. С тех пор комплекс существенно изменился, и разгадать его секрет крайне тяжело Алексей Леонков

Этого же мнения придерживается и военный эксперт Виктор Литовкин. В беседе с Лайф он отметил, что можно разобрать ракету, можно разобрать локатор, можно разобрать шкаф с приборами управления, но программное обеспечение, саму программу того или иного комплекса просто так "расколоть" невозможно.

Стоит отметить, что "поделиться" комплексами С-300 безболезненно Украина не может. Из 250 пусковых, оставшихся на территории страны после развала СССР, в исправном состоянии (или после ремонта) находятся не более десяти процентов установок. "Костяк" ПВО Украины составляют более старые системы, которым постоянно продлевают ресурс. Наиболее современные комплексы С-300ПМУ-2, способные уничтожать воздушные цели, летящие со скоростью 2,5–3 километра в секунду, находятся в Иране, а также развёрнуты на территории Сирии, что затрудняет их детальное изучение.