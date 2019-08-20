Ударный беспилотник "Альтиус-У" совершил первый полёт

Машина может патрулировать любые районы в любых климатических зонах, включая области с крайне низкими температурами.

На официальном аккаунте Минобороны России в YouTube появился ролик с первым полётом новейшего разведывательно-ударного беспилотника "Альтиус-У". Как отмечают в военном ведомстве, "Альтиус-У" — окончательный облик БЛА, созданный в результате разработок и испытаний ряда прототипов.

"Альтиус-У" — это беспилотный самолёт, созданный в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме ОКР "Альтиус-О". Изначально разработкой БПЛА занималось казанское ОКБ им. Симонова. Им, как отмечают источники Лайфа в Минобороны, удалось решить ключевые задачи, поскольку ранее машины такого типа в России не разрабатывались и не производились.

Позднее в силу различных факторов разработку передали Уральскому заводу гражданской авиации, куда перешла большая часть специалистов, ранее трудившихся над БПЛА "Альтиус-У" в Казани.

Практический потолок полёта по высоте новой машины составляет 12 тыс. метров, дальность — до 10 тыс. метров на одной заправке без дополнительных баков. Новая машина заметно потяжелела: вместо 5 тонн, утверждённых Минобороны в начале работ над проектом, масса серийного беспилотника составит не менее 6 тонн. Продолжительность полёта нового беспилотника, в зависимости от конфигурации, может составлять до 48 часов.

Работа над проектом "Альтиус" началась в 2011 году. Первые испытания машины начались в 2017 году, однако поднять полноценный действующий прототип в воздух удалось только в 2019 году. Ранее Минобороны успешно испытало ударный реактивный БПЛА "Охотник".