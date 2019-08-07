Минобороны показало видео первого полёта тяжёлого беспилотника "Охотник"

Министерство обороны России опубликовало видео первого пробного полёта новейшего российского беспилотного летательного аппараита (БПЛА) "Охотник". По планам военных он станет первым тяжёлым ударным дроном в Вооружённых силах РФ. На кадрах показан взлёт, маневрирование в воздухе и посадка беспилотника с бортовым номером "071".
Пробный полёт проходит с неубранными шасси, что является нормой для первых тестовых полётов авиационной техники самолётного типа.
На "Охотнике" установлен турбореактивный двигатель серии АЛ-31, который используется при создании истребителей Су-27.
Представители военного ведомства добавили, то полёт БПЛА проходил на высоте около 600 метров. Сделав несколько кругов над аэродромом, через 20 минут после взлёта "Охотник" успешно приземлился.
— Созданный БПЛА "Охотник" выполнен по схеме "летающее крыло" с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения. "Охотник" оснащён целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки, — сообщили в пресс-службе военного ведомства.
Ранее в Минобороны рассказывали о ходе работ над новым беспилотником.
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