Сирийская семилетняя блогерша Бана обрадовалась ракетному удару США по Хомсу

В микроблоге девочки появилось заявление о том, что "пора наказать" режим Асада, и она приветствует действия Пентагона.

Ставшая известной во время осады Алеппо сирийская семилетняя блогерша Бана Алабед приветствует решение США нанести ракетный удар по авиабазе правительственных сил в провинции Хомс. Такой комментарий появился в блоге девочки.

От имени ребёнка написано, что Россия и власти Сирии "разбомбили её школу" и "украли её детство", и теперь "пришло время наказать убийц детей в Сирии".

Популярность девочка приобрела благодаря западным СМИ во время операции правительственных войск Сирии по освобождению Алеппо от террористов. Семья Баны проживала на части города, которая была захвачена членами различных группировок. Образ девочки использовался как аргумент против действий армии САР.

Ранее Лайф писал о том, что отец Баны Алабед оказался сирийским боевиком, а все публикации девочки в Сети выглядят абсолютно постановочными.