Залпы по Сирии вызвали у Иванки Трамп гордость за отца

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Залпы по Сирии вызвали у Иванки Трамп гордость за отца

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Фото: © REUTERS/Jonathan Ernst

Ракетная атака сирийского аэродрома Шайрат унесла жизни девяти мирных жителей и десяти военнослужащих.

Своим приказом о нанесении ракетного удара по Сирии президент США Дональд Трамп вызвал гордость у своей дочери Иванки. Признание в этом она разместила в своём "твиттере".

— Времена, в которые мы живём, требуют принятия сложных решений. Горжусь своим отцом за его несогласие с ужасными преступлениями против человечества, — гласит текст записи президентской дочери.

Утром 7 апреля Соединённые Штаты нанесли ракетный удар по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. По данным SANA, атака унесла жизни девяти мирных жителей и десяти военнослужащих.

За развитием событий вокруг ракетного удара США в Сирии следите в текстовой трансляции Лайфа. 

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