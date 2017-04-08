Залпы по Сирии вызвали у Иванки Трамп гордость за отца

Ракетная атака сирийского аэродрома Шайрат унесла жизни девяти мирных жителей и десяти военнослужащих.

Своим приказом о нанесении ракетного удара по Сирии президент США Дональд Трамп вызвал гордость у своей дочери Иванки. Признание в этом она разместила в своём "твиттере".

The times we are living in call for difficult decisions - Proud of my father for refusing to accept these horrendous crimes against humanity https://t.co/yV0oJuC9dE — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 7 апреля 2017 г.

— Времена, в которые мы живём, требуют принятия сложных решений. Горжусь своим отцом за его несогласие с ужасными преступлениями против человечества, — гласит текст записи президентской дочери.

Утром 7 апреля Соединённые Штаты нанесли ракетный удар по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. По данным SANA, атака унесла жизни девяти мирных жителей и десяти военнослужащих.