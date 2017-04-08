Charlie Hebdo высмеял Трампа в свете ракетного обстрела Сирии

Скандальный французский журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на президента США Дональда Трампа в свете того, что американский флот внезапно и без согласования с кем-либо произвёл ракетный обстрел территории Сирии. На рисунке изображён сам глава США Дональд Трамп на фоне летящей ракеты. Также на карикатуре есть надпись: "В апреле делай всё что хочешь!". Тем самым авторы рисунка словно цитируют мысли Трампа.