Глава МИД Британии отменил визит в Россию из-за событий в Сирии

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Глава МИД Британии отменил визит в Россию из-за событий в Сирии

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Фото: ©РИА Новости/Алекс Макнотон

Глава внешнеполитического ведомства Великобритании отменил свою рабочую поездку в Россию. Об этом говорится в официальном сообщении МИД Великобритании. Также сообщается, что отмена связана с недавними событиями в Сирии.

— События в Сирии изменили ситуацию. Мой приоритет сейчас — продолжать контакты с США и другими странами в преддверии встречи "Большой семёрки", — приводит слова Бориса Джонсона британский МИД.

Напомним, в ночь на 7 апреля американский флот нанёс ракетный удар по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс, якобы с территории которого была проведена химическая атака. В результате бомбардировки, по предварительным данным, погибли пять военных и двое мирных жителей из прилегающей к авиабазе деревни. Российские власти назвали эту атаку актом агрессии.

За развитием событий вокруг ракетного удара США в Сирии следите в текстовой трансляции Лайфа. 

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