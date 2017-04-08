Глава МИД Британии отменил визит в Россию из-за событий в Сирии

Глава внешнеполитического ведомства Великобритании отменил свою рабочую поездку в Россию. Об этом говорится в официальном сообщении МИД Великобритании. Также сообщается, что отмена связана с недавними событиями в Сирии.

— События в Сирии изменили ситуацию. Мой приоритет сейчас — продолжать контакты с США и другими странами в преддверии встречи "Большой семёрки", — приводит слова Бориса Джонсона британский МИД.

Напомним, в ночь на 7 апреля американский флот нанёс ракетный удар по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс, якобы с территории которого была проведена химическая атака. В результате бомбардировки, по предварительным данным, погибли пять военных и двое мирных жителей из прилегающей к авиабазе деревни. Российские власти назвали эту атаку актом агрессии.