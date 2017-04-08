Трамп уведомил Конгресс США о нанесении ракетного удара в Сирии лишь спустя день

Подобное решение, как сообщается в письме, должно привести к "обеспечению стабильности в регионе и предотвращению ухудшения гуманитарной катастрофы".

Глава Белого дома Дональд Трамп только в субботу уведомил спикера Палаты представителей конгресса США Пола Райана о нанесении ракетного удара в Сирии.

— Я направляю вам это письмо в рамках моих усилий по информированию конгресса. Я ценю поддержку конгресса в этом решении, — говорится с распространённом Белым домом письме, датированном 8 апреля.

В документе президент США указывает, что вечером 6 апреля по его приказу ВС США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по авиабазе в Хомсе. Как сообщил президент США, целью удара служило "ослабление способности сирийских ВС проводить дальнейшие атаки с применением химического оружия". Такое решение, по его словам, должно привести к "обеспечению стабильности в регионе и предотвращению ухудшения гуманитарной катастрофы" в стране.

— Соединённые Штаты будут принимать дополнительные меры, когда это необходимо и уместно, для продвижения своих важных национальных интересов, — заявил глава Белого дома.

Напомним, в ночь на пятницу США нанесли ракетный удар по сирийскому аэропорту Шайрат в Хомсе. Премьер-министр России Дмитрий Медведев охарактеризовал произошедшее как "на грани боестолкновения с РФ". Глава МИД РФ в разговоре с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном заявил, что подобное решение Вашингтона лишь "играет на руку экстремистам".