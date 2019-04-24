Секс, футбол и нелегальная миграция. Невероятные приключения африканцев в России

После ЧМ-2018 мы получили не только положительный имидж. Из 834 тысяч иностранных гостей 15–30% захотели остаться в нашей стране на ПМЖ либо использовать её для транзита в Евросоюз. Подавляющее большинство нелегалов — граждане Нигерии, Туниса, Марокко и Сенегала. В открытых источниках есть информация о тысяче депортированных, остальные растворились на отечественных просторах. Кто-то нашёл себе работу или прячется у сердобольных россиянок. Секс-услуги и раздача рекламы у метро — это не предел карьеры. Российский футбол — тоже заманчивая перспектива. Тем более что после чемпионата появились новые спортивные стартапы. Этот молодой развивающийся бизнес балансирует на грани нелегальной миграции. Лайф разобрался, что манит в Россию сотни новых чернокожих футболистов.

"Ну пойми меня, босс!"

Помните слугу главного злодея в "Джанго освобождённом"? Больше этого афроамериканца чернокожих в фильме не ругал никто. Именно такие ассоциации вызывает обрусевший нигериец Барри Дазих. Выпускник МАИ, актёр рекламы и юрист, помогающий землякам освоиться в России. Афророссиянин по паспорту ещё с 90-х. У него русская жена и двое детей. По "африканскому" вопросу Барри радикален:

— Африканцы всех белых называют "босс". Белый значит богатый, и надуть его или сесть ему на шею — не грех. Они уверены: стоит им только переехать в Европу/США, то деньги посыплются. Самая коронная фраза нашего брата "Ну пойми меня!" Её говорят, когда нечем платить за квартиру, проезд, еду. И дело тут не в бедности. Представьте ситуацию: нигерийца отправляют всей семьёй в Россию. Дают ему с собой три тысячи долларов. Приехав сюда, он оплачивает первый месяц проживания, остальное тратит на айфон, дорогую одежду, клубы. А когда деньги заканчиваются, закатывая глаза, плачется хозяину съёмного жилья: "Ну пойми меня, босс!" Давить на жалость африканцы умеют не хуже детей.

Как говорит Дазих, если в Нигерии по паспортам будут бесплатно раздавать сладости, то нигерийцы сделают себе несколько фальшивых удостоверений (из-за коррупции это легко и дёшево), получат максимально много конфет и распродадут их родственникам. К слову, самого Барри земляки за своего давно уже не держат. Он для них чужак.

Два чёрных алмаза и вязанка из 48 дров

Волонтёры общественной организации "Альтернатива" распространили в СМИ историю 20-летнего Малика Дионге, приехавшего в Россию играть в футбол, но обманутого мошенниками. Лайф писал о нём . "Антигероем" той истории стал футбольный агент Андрей Небылицын. Вот как он сам описывает свою бизнес-модель:

— По ходу чемпионата мира я впечатлился тем, как играют в футбол простые болельщики с чёрного континента. Решил поработать в сим направлении. Как ищем таланты? Есть партнёры в Африке. Кроме того, африканцы сами находят меня благодаря рекламе и сарафанному радио. Потенциальные игроки присылают мне свои фото и видео. Если кто-то нравится, зову на просмотр. При этом сразу предупреждаю, что с собой надо иметь столько-то на проживание и еду. На словах они вроде всё понимают. На деле же приезжают без копейки. Мол, заплати за меня, босс. Приходится буквально содержать их, чего я вообще-то делать не должен. Мало того, они ещё, ссылаясь на голод, "стреляют" деньги у моих бизнес-партнёров.

Ещё африканцы постоянно обманывают: преуменьшают свой возраст и возвеличивают футбольное мастерство. Из 50 человек, которые у Небылицына сейчас на просмотре, талантом обладают двое. Остальные с футбольной точки зрения — "дрова", и с ними придётся попрощаться.

— Беда в том, что они не уезжают, а всеми правдами и неправдами пытаются остаться! В лучшем случае они находят здесь женщин-россиянок. В худшем — скитаются, перебиваясь случайными заработками и жалуясь на меня. Признаюсь, таких сложностей в работе с африканцами я не ожидал. Пока сплошные издержки. Но надежда на профит есть. На днях организовали контракт между 17-летним камерунцем и клубом второго немецкого дивизиона "Гройтер Фюрт". Зарплата — восемь тысяч евро в месяц. У парня талантище. По моему мнению, он намного круче своего одногодки из ЦСКА Лассана Н’Диайе.

Андрей Небылицын — лицензированный футбольный агент, занимающийся африканцами. Через него в месяц проходит полсотни чернокожих парней. Проверить легко. У Андрея всё официально и открыто. Статистику же по деятельности нелицензированных агентств никто не ведёт. А проблемы там те же. "Футболисты", которые умеют произвести впечатление по переписке, но не попадают ногой по мячу.

Африканец в каменных джунглях

Адаптироваться в Европе африканцу непросто. Первый раз их обманывают ещё на родном континенте местные агентства. К примеру, обещают гарантированную работу в европейском футбольном клубе. Естественно, услуга не бесплатная. Спортсмены, не особо вдаваясь в подробности, верят в головокружительную карьеру, платят африканским "агентам" и едут в неизвестность. В итоге становясь нелегальными эмигрантами без денег на обратный билет. И даже в России их могут обобрать.

Известен случай, когда сколоченная нелицензированным агентом команда "Африканский гром" поехала на матч в Абхазию. Результат: одна никем не замеченная игра с абхазскими любителями и забытый в Абхазии нигериец. Он вернулся в Москву только спустя девять месяцев. А "владелец" команды в любом случае не в накладе. Чтобы попасть в "Африканский гром", игрокам приходится ему платить!

Командная игра в защите

Но в России полно и защитников прав африканских футболистов. После ЧМ-2018 волонтёры общественной организации "Альтернатива" помогли вернуться на родину сотне нигерийцев. У тех даже не было денег на обратный билет. Классика жанра.

— Нигерийское посольство обещало своим гражданам содействие, но, пока мы не устроили там ночной пикет с огромной толпой, ничего не делалось, — говорит волонтёр София. — Мы, конечно, не смогли купить африканцам билеты на самолёт, но помогли заселением в хостелы и едой.

Но проблема даже не в обратном билете, а в том, что в России африканскому футболисту намного комфортнее, чем в Нигерии. А путей легализации достаточно. Теме любви россиянок к африканцам посвятил аж два " Прямых эфира " Андрей Малахов.

Наш знакомый агент Небылицын с удивлением увидел в телевизоре сразу несколько своих бывших подопечных.

— Забавно, что все участники передачи Малахова были уверены: раз африканец — значит, априори умеет играть в футбол. А ведь далеко не так! Мы смотрели нескольких из них. Там профессиональным уровнем и не пахнет.

Далеко не все африканские футболисты мечтают стать афророссиянами. Легенды о свободной жизни на европейские пособия сегодня в Африке популярнее, чем древние сказки о чёрных духах джунглей.

Транзит африканских "футболистов" в Европу — пока не самая большая проблема России, но ручеёк нелегальной или полулегальной "спортивной" миграции через Москву уже течёт. Сколько из них имеют нужные документы, медицинские справки, официальную или неофициальную работу — можно только предполагать. Ведь улыбчивый и модно одетый африканец с айфоном в руке, которого вы встретите у метро, может оказаться талантливым футболистом, который возвращается из странствий по Абхазии, где его просто забыли московские агенты.