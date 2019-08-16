Супруги раскрыли секрет, как одежда помогла им 70 лет прожить счастливо

Мало кто может представить, каково это — жить с одним человеком 68 лет. Фрэнсис и Розмари Клонц точно знают, что необходимо для гармоничных отношений на протяжении всех этих лет.

Семья Клонц, чей брак длится уже 68 счастливых лет, поделились, что один из ключевых секретов их успеха в отношениях — это стремление жить в единстве, особенно когда речь идёт об одежде. Вещи у пары всегда идеально подходят друг к другу.

Фрэнсис Клонц встретил свою будущую жену Розмари, когда они учились в средней школе в Вашингтоне. Когда им было по 19 лет, они поженились. Теперь, спустя десятилетия, они утверждают, что смогли прожить вместе так долго во многом благодаря одинаковым нарядам.

Они начали подбирать одинаковые наряды ещё в средней школе, когда Розмари выбрала для них с Фрэнсисом похожие футболки. А потом молодой человек полностью доверился Розмари в выборе одежды, так как не хотел думать об этом сам, сообщает Good Morning Sacramento .

Розмари несколько десятилетий проработала в церковном хоре, вместе супруги объездили все больницы, дома престарелых и церкви. Супружеская идиллия стала отличным примером для их детей — они тоже одеваются в парные костюмы.

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