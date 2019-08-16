Супруги раскрыли секрет, как одежда помогла им 70 лет прожить счастливо

Семья Клонц, чей брак длится уже 68 счастливых лет, поделились, что один из ключевых секретов их успеха в отношениях — это стремление жить в единстве, особенно когда речь идёт об одежде. Вещи у пары всегда идеально подходят друг к другу.
Фрэнсис Клонц встретил свою будущую жену Розмари, когда они учились в средней школе в Вашингтоне. Когда им было по 19 лет, они поженились. Теперь, спустя десятилетия, они утверждают, что смогли прожить вместе так долго во многом благодаря одинаковым нарядам.
Они начали подбирать одинаковые наряды ещё в средней школе, когда Розмари выбрала для них с Фрэнсисом похожие футболки. А потом молодой человек полностью доверился Розмари в выборе одежды, так как не хотел думать об этом сам, сообщает .
Розмари несколько десятилетий проработала в церковном хоре, вместе супруги объездили все больницы, дома престарелых и церкви. Супружеская идиллия стала отличным примером для их детей — они тоже одеваются в парные костюмы.
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