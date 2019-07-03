Бабушка получила $3 млн компенсации, упав около таблички "мокрый пол" в казино

Линда Садовски поскользнулась и получила перелом коленной чашечки, из-за чего начались осложнения.

История началась в Огайо почти 3 года назад. В сентябре 2016 года гости казино опрокинули табличку "мокрый пол", а официантка просто обошла её, не удосужившись поднять. Через несколько секунд Линда Садовски споткнулась о предупредительный знак и сломала колено. Происшествие было записано на камеры наблюдения.

Линде пришлось установить металлический имплант, и у неё развился артрит, из-за чего снизилась подвижность колена. В то время как Садовски переносила операции, руководство казино долго не давало комментариев по сложившейся ситуации, пишет PEOPLE. Через своего адвоката оно лишь утверждало, что упавший знак был виден и женщина просто "не обращала внимания на то, что происходит вокруг".

Спустя три года долгих судебных разбирательств жюри присяжных присудило Линде Садовски 3 млн долларов, заявив, что казино не "использовало элементарные правила предосторожности" и не смогло создать безопасную среду, которая бы не привела к травме Садовски.

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