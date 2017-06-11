— Ме-е. Кха, кха… Мене боль… больнич-ный… — мужик с трудом выговаривал слова. Внешний вид его самого и убранство квартиры не оставляли сомнений в диагнозе. — М.. мне завтра на рабо… ту.

— И вы вызвали скорую выписать вам больничный? — фельдшер поставил на пол чемодан.

— Не… кха, кха… Нет, – мужик ещё раз прочистил горло и отхлебнул пива. — Зак.. рыть не могу в полик… клинику идти. Ну-у куда я такой? — мужик обвёл рукой комнату. И здесь и там лежали, стояли и полусидели различного вида бутылки, бутыли и бутылочки из-под разных горячительных (типа водки) и прохладительных (типа пива) напитков. Не… дойду я.

— А на работу завтра дойдёшь?

Мужик вопросительно пожал плечами и закурил.

— Так скорую-то зачем вызвал, раз у тебя по жизни всё в порядке: и больничный есть, и желание работать присутствует? Соберись. Дойди до участкового врача. Закрой больничный и вперёд — трудиться.

— Не… ик… дойду. Довези? — мужик вопросительно посмотрел на фельдшера.

— О-о, батенька, чего захотел. Сколько ж ты… это… болеешь, что тебе такие фантазии в голову лезут?

— Во! — мужик растопырил две пятерни. — Больше не дала, с…сука. Не… положено, говорит.

— А с каким же диагнозом ты так страдаешь, что участковый врач тебе больняк выписал?

— Это… как его… На! Сам смотри, — мужик полез в сервант и достал оттуда голубой лист больничного.

— Интересно… Значит, ОРЗ? И что? Прям ОРЗ было?

— Ну, ты с-смешной, доктор. Не знаешь, как больничный получить, если надо?

— Понятно. Купил, значит. Потом пил. А теперь хочешь на халяву на скорой до поликлиники доехать? Не, брат. Так дело не пойдёт.

— А нет денег. Всё, — мужик сокрушённо закачал головой.

— На всю эпопею деньги находились, а как в поликлинику идти, так вместо такси бесплатную скорую вызывать. Да ты в конец обнаглел.

— А что ж теперь? Н-не поможете?

— Может тебе прям тут больничный закрыть? — фельдшера посетила шальная мысль, которая быстро оформилась в план мести.

— А так можно? — мужик воспрял духом.

— Можно. Если хочешь, я тебе ещё дней пять добавлю на протрезвление. Только, чур скорую больше не вызывать.

— Идёт! – мужик радостно потёр руки. – А можно десять?

— Вот жучара, — подумал про себя фельдшер, а вслух произнёс: — я сейчас ящик в машину отнесу и принесу печать.

— Жду, — мужик ещё отхлебнул пива.

***

— Ты ж ведь бригадир? — фельдшер вопросительно посмотрел на своего водителя. — Дай мне штампик.

— Это ещё зачем? — водитель полез в бардачок.

— Да ты не волнуйся. Я номер станции кусочком бумаги залеплю. Надо товарищу одному в трудном деле помочь. В воспитательных, конечно, целях.

— Ох, влетишь ты как- нибудь со своими приколами, — водитель передал фельдшеру штамп в полиэтиленовом пакетике. — Номер получше залепи. А то нам обоим… залепят.

***

— П… пришё… При… нёс? — на радостях мужик откупорил ещё одну бутылку пива. — Ты… я тогда на кухню… на кухне покурю. Вот сюда положишь? — мужик указал фельдшеру на сервант, откуда в начале разговора он доставал свой больничный. — Так напишешь ещё 10 дней?

— Не переживай. Всё будет в лучшем виде.

Фельдшер взял со стола больничный лист, шариковую ручку и в графе продления листка нетрудоспособности аккуратным почерком вписал обещанную мужику фразу: "Разрешено бухать ещё 10 дней". Затем, дыхнув на штамп, твёрдо припечатал его к больничному листу, заверив последнюю запись синим оттиском "БЕНЗИН СПИСАН".

***

— Да врёшь ты всё! — коллеги хохотали. — Неужели и вправду закрыл? И никакой жалобы не было?

— Не было жалобы. Да и зачем мне врать? — фельдшер улыбался. — Дело давнее. Лет пятнадцать уже прошло, а я всё пытаюсь представить лицо того бухгалтера, которому мужик сдал свой больничный.