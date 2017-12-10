Диагноз: вредность. Фельдшер — о самых капризных пациентах

— Мариванна… — девушка-фельдшер начинала терять терпение, но всё ещё держала себя в руках, — давайте ещё раз сначала. Давление снизилось?

— Снизилось, — подтвердила женщина лет пятидесяти с истеричным голосом. — Но оно скоро поднимется опять.

— Не поднимется, если вы не будете воспринимать всё так эмоционально. Голова перестала кружиться?

— Перестала. Но она потом опять закружится.

— Не закружится. Просто успокойтесь и ложитесь спать. Время за полночь. Хотите, я накапаю вам валерианы?

— Мне не нужна ваша валерианка. Мне нужен укол. Что ж вы такая непонятливая. Я уже десять раз вам сказала, что мне помогает укол.

— Я дала вам таблетку, давление снизилось. Поэтому считаю, что инъекция сейчас вам ни к чему.

— Я лучше знаю, что к чему, — женщина опять начала накручивать. — Что за скорая пошла? Вы вообще врач или кто? Вы должны прислушиваться к больным. Больные лучше вас знают, что им помогает. Они живут с этим.

— Ну хорошо, — фельдшер обречённо вздохнула. — Какой препарат вам помогает?

— А это, милочка, должны вы знать, а не я. Вы медик. Мне всегда делают какой то укол.

— Какой-то? — девушка секунду подумала и раскрыла ящик с лекарствами: — Выбирайте.

— Да я… — женщина задохнулась от возмущения. — Да вы… (она патетически схватилась рукой за сердце) Ваша фамилия?

— Ну, вы же сами сказали — какой-то. Выбирайте. Какой скажете, такой и сделаю.

— Уходите, — женщина указала фельдшеру на дверь. — Я вызову другую скорую.

— Хорошо-хорошо, — фельдшер засобиралась. — Но прошу учесть, что на ваш следующий вызов опять приеду я. У нас не так много бригад, и все работают по одному.

— Вас уволят…

— Тогда к вам вообще скоро никто не приедет. Жалуйтесь, — фельдшер устало вздохнула и вновь присела на стул, решив последний раз поговорить со строптивой больной. — Вот скажите мне. Вы не обращаетесь к врачу, неправильно принимаете свои лекарства, вызываете скорую и днём и ночью по любому поводу. Неужели вам это нравится? Ну, если скучно совсем, заведите себе кошку. Проблем с ней никаких, всё-таки не квартира, а частный дом. К врачу сходите. Она вам лекарства правильно подберёт. И живите себе спокойно. Тем более лето смотрите, какое великолепное. Тем более давление ваше не так уж сильно и повышается, чтоб скорую вызывать. У нас половина врачей с таким давлением вообще на работу ходят, лишь бы больничный не брать.

— Я ненавижу кошек. И как вы на работу ходите, меня тоже не волнует. И вообще, попрошу не учить меня жить. Молода ещё, чтоб мне выговаривать. Я всю жизнь налоги платила и имею право, чтобы вы ко мне приезжали, когда я этого требую. И делать всё, что требуется. Всё. До свидания. Я спать хочу.

— Валерианку она не любит… кошек она не любит… врачей она не любит… спать она хочет…

Девушка вытирала кулачком слёзы обиды, одновременно яростно вытряхивая из пузырька на половичок у двери дома непризнанную больной настойку валерианы. Кошкам со всей округи на радость.