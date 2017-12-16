Незаводной апельсин. Фельдшер — о войне медиков скорой и алкашей

Мужчина, 33 года. Плохо. Пил. Умирает. Вызывает сам… Как будто приезд скорой научит его пить хорошо.

— Главное — количество вызовов, — фельдшер в очередной раз вспомнил добрым словом службу 112 и страховые компании, которые, как вши, паразитируют на измождённом теле медицины. — А зачем поехали, к кому поехали… Главное — количество. И диагноз "алкогольное опьянение" не поставишь, даже если осмотрел "больного" с ног до головы. Ведь нельзя ж послать такого на хрен, не убедившись, что он сможет дойти. Но… не оплатят. ОМС неумолимо: нет диагноза, требующего лечения, — нет оплаты за выполненный вызов. С одной стороны, кажется маразмом. Но с другой, если понять: хорошо ребята устроились зарабатывать деньги на медиках. Твари, блин.

— Меня надо прокапать, — тщедушный молодой человек с явными следами борьбы с алкоголизмом на лице взывал к бригаде скорой. — Я на работу не смог пойти, бухал неделю. Меня надо прокапать, а потом я как-нибудь сам до поликлиники дойду, больничный оформить.

— Скорая не занимается подобными делами, — фельдшер был невозмутим. — Обращайтесь в платные структуры.

— У меня денег нет. Тогда отвезите меня в больницу. Меня там прокапают.

— Скорая не занимается подобными госпитализациями, — фельдшер невозмутимо продолжал осмотр "пациента".

— Отвезите! Я отблагодарю.

— У вас же денег нет, — съехидничал фельдшер, придвигая к себе паспорт и полис гражданина, намереваясь внести в карту вызова необходимые данные. Как водится, прописан мужик был в одном краю страны, полис имел с края другого, но жил почему то ближе к центру нашей необъятной.

— Вот, — мужчина придвинул к медику полиэтиленовый пакет с тремя апельсинами.

— Взятка? — делано изумился фельдшер — Должностному лицу? Так это статья!

— Так я никому не скажу. Вам ничего не будет.

— Мне не будет, потому что я не возьму. Вам будет — за то, что предложили, — убедившись, что, кроме алкоголизма, мужику больше ничего не грозит, фельдшер стал собираться.

— Что? Вы уезжаете и не окажете мне помощь? Какая же вы скорая. Вы должны отвезти меня в больницу.

— Неа, — фельдшер задержался у двери. — Все вопросы к наркологам. Но мы туда не возим.

— Тогда вызовите мне такси. Я поеду сам. Адрес скажите.

— Оба-на! — такого фельдшер ещё не слышал, а потому решил чуть повременить с уходом. — А путёвку в Турцию на пару недель не подогнать?

— Ну, хоть что-то вы должны для меня сделать? Мне же плохо! Вы обязаны.

Фельдшер поставил ящик на пол.

— Молодой человек. Вы бухали неделю. Пропили все деньги, и после этого почему-то обязан вам я? Ищите сумму и вызывайте платников. Скажу по секрету, с вашими разнокалиберными документами в нашем городе бесплатное выведение из запоя вам не светит. Местным — да, если самостоятельно приедут в наркодиспансер. А вам нет. Даже если по какому-то недоразумению вас привезёт туда скорая. И уж тем более — больничный. Точно не дадут.

— Тогда вызывайте такси! Я что, умирать тут должен?

— Вы слишком много шумите для умирающего, — фельдшер укоризненно покачал головой. — У вас есть сотовый? Поднимаете трубку, набираете номер. Или программу открываете и заказываете себе такси в любую точку мира.

— Есть программа. Но денег нет на телефоне. И с какой стати я должен платить за такси? Или вы меня везёте, или я буду вызывать скорую, пока меня не отвезут в больницу. Или мне жалобу писать?

— Какой шустрый, однако, — фельдшер задумался. Послать идиота куда подальше и уехать? Так потом кататься сюда ещё. Полицию вызвать? Так опять геморрой на весь день. Да ещё если приедут быстро. А то жди их. У них тоже жизнь не сахар.

— Ладно, — фельдшер пригорюнился и сделал вид, что сдался. — Диктуйте свой номер. У меня телефон простой, без Интернета. Я сейчас переведу вам денег на счёт и с вашего смартфона вызову такси. Договорились?

Мужик утвердительно кивнул головой.

— Всё. Через семь минут приедут, — фельдшер вернул трубку, на экране которой высветился номер заказа, и сделал просящее лицо. — Только жалобы не пишите. И так зарплата маленькая. В диспансере уж сами договаривайтесь.

— Не беспокойся, — мужик спрятал трубку и махнул фельдшеру рукой на прощанье. — А могли бы сразу всё решить, без скандала. Сам виноват. Ладно. Иди. Нормально всё.

***

— Ага. Щазз, — скорая притаилась в переулочке, откуда было видно подъехавшее к подъезду такси. Водитель внимательно слушал рассказ фельдшера, готовый в любую минуту разразиться приступом смеха. — Денег ему. Я условный платёж на его номер положил. Такси вызвал, но оплату "по окончании" поставил. Вон. Вон выходит. Глянь! Даже пакетик с апельсинами взял. Сначала мне предлагал ведь. Вот она, неблагодарность людская. Ну всё… Сел…

Машина такси выехала из двора и стремглав умчалась прочь, оставив за собой только маленькое облачко белого дыма.

— Ну и мы поехали, — фельдшер довольно улыбнулся. — Эх. Денег бы отдал, чтоб посмотреть, как он с таксистом будет апельсинками расплачиваться. Таксисты у нас народ суровый. Зато протрезвеет моментально.

— Зря ты так с ним, — водитель, всё ещё смеясь, притормозил у светофора. — Я из-за апельсинов беспокоюсь. Ты ж сам говорил, что у нас в больничке проктолога нет.