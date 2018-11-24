"Девушка-мем", прыгнувшая в замёрзшее озеро, рассказала, что было дальше

Как выяснилось, помимо популярности, девушка получила ещё и менее приятный бонус — сломала лодыжку. Но героиня ролика объяснила, что её сподвигло на такой поступок.

Ролик с эффектным прыжком в замёрзшее озеро в Балашихе быстро стал популярным в Сети и даже не остался без внимания зарубежных СМИ. В итоге удалось выяснить, кто оказался его героиней и что сподвигло девушку совершить необычный поступок. Оказалось, она совсем не рассчитывала на такую славу.

Девушка рассказала в интервью каналу "Москва 24", почему решилась прыгнуть на лёд. По словам Виктории Кушнир, она вместе с другом пришла на берег водоёма. Разговор зашёл о том, кто и как закаляется. К тому же там они увидели выходящего из воды мужчину, и девушка тоже решила искупаться. Предварительно друзья захватили с собой плед и горячий чай и собирались снять ролик для забавы, а не ради хайпа. Только молодые люди не учли, что мужчина нырял в заранее подготовленную прорубь.

Я хотела просто искупаться и для себя запечатлеть этот момент, чтобы потом вместе сесть и посмеяться, как всё это выглядело Виктория Кушнир

В итоге Виктория в одном нижнем белье прыгнула на лёд и сломала себе левую лодыжку. А на её поступок обратило внимание более миллиона зрителей. Хотя всё могло закончиться гораздо хуже. Например, если бы девушка всё же пробила лёд, она могла получить серьёзные порезы.

Девушка, которая прыгнула в замёрзшее озеро и стала мемом, оказалась из Балашихи