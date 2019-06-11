Без прикрас и одежды. Блогерша показала своё тело спустя 24 часа после родов

Мама двоих детей заявила, что не хочет сразу бежать в спортивный зал, как многие блогеры, а посвятит это время семье.

Ханна Политес работает акушеркой в Австралии, а в свободное время ведёт свой блог в "Инстаграме", где рассказывает о трудностях материнства. В одном из последних постов 28-летняя девушка поделилась с подписчиками радостной новостью. Блогерша рассказала о прибавлении в семье, выложив фото своего обнажённого тела спустя 24 часа после родов, сообщает Metro.

При этом Ханна отметила, что не хочет, как все блогеры, показывать лишь красивую сторону беременности. В то время как девушки с огромной аудиторией и просто знаменитости хвастаются, как они быстро пришли в форму после родов, Ханна пообещала не делать этого. Она заявила, что не торопится возвращаться к спорту, а хочет сосредоточиться на семье.

И её искренность не оставила никого равнодушным. Более 80 тысяч пользователей поставили лайк под этими снимками.

Я хочу быть правдивой с вами настолько, насколько это возможно, и показать, что происходило с моим телом после родов. Уставшая, побледневшая и ещё немного чувствующая боль, — но я так горжусь собой! Ханна Политес

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