Клиент подождёт. Как в Сбербанке пропадают карты клиентов

В Сбербанке появилась новая услуга. Теперь клиенты могут получить карту с доставкой на дом. Курьер привезёт её по любому адресу в пределах Москвы. Правда, не бесплатно, а за 600 рублей. Впрочем, радоваться новому сервису пока рано. Многие клиенты Сбера до сих пор не могут дождаться своих карт и вынуждены обивать пороги отделений банка. Хуже, когда вместе с картами пропадают и деньги.

Этим летом Вероника вышла замуж и сменила фамилию. Само собой, после этого потребовалось поменять и банковскую карточку. Девушка отправилась в офис Сбербанка в Зеленограде. Её приняли, оформили заявление на перевыпуск карты, но после этого что-то пошло не так. Менеджер сказала, что программа выдаёт ошибку. Потом вздохнула и сказала: "Ну ничего, авось пройдёт. Если не пройдёт — позвоним вам".

— На следующий день мне поступил звонок о том, что карта не ушла на переоформление по техпричинам и мне снова нужно прийти в банк, — вспоминает Вероника. — Я пришла, девушка оформила запрос в техническую службу с вопросом о том, что же не так в моей личности и почему программа выдаёт ошибку. Запрос отправили в техслужбу. Мне сказали, что, как только будет решение, позвонят. Позвонили через час, техслужба ответила, что при оформлении старой карты менеджер неверно указала номер филиала и программа не может его распознать. Но они прислали алгоритм действий, как нужно заполнить заявление, чтобы эту ошибку устранить.

Оказалось, что нужно снова идти в банк. Вероника пришла. Там снова заполнили заявление и отправили заявку. Сказали, перезвонят, как только проблема будет решена. Через два дня позвонили и сообщили, что данные изменены. Сказали снова прийти, чтобы переоформлять карту.

В офисе снова заполнили заявление, программа загрузила все данные — и наконец долгожданная карта ушла на переоформление. Радостная Вероника ушла домой. Через три дня пришло оповещение, что всё, карта готова. Вероника помчалась в офис Сбербанка, но карты так и не дождалась. Сначала девушке вынесли не её карту. Обнаружив оплошность, извинились, сославшись на то, что однофамилица. Впрочем, выяснилось, что карты с её новой фамилией больше нет. Вероника подумала, что, видимо, ошибка какая-то, СМС с оповещением пришло ошибочно.

— Меня уже трясло мелкой дрожью, — продолжает Вероника. — И вдруг — о чудо! — карта нашлась! Только "великолепный" Сбербанк выпустил карту снова с моей девичьей фамилией. И менеджер говорит: ну, может, заберёте эту, раз она вам нужна? Я задала вопрос о её адекватности. Ходить в банк 6 раз, чтобы на выходе получить ту же самую карту с другим номером, — это сильно. Вновь написали заявление, вновь оно ушло. Мы вам позвоним, как карта будет готова. Прошла неделя — ни ответа, ни привета. Сбер, у меня один вопрос: вы вообще когда работать начнёте?

В ответ на негодующий отзыв в службе поддержки клиентов Сбербанка ответили, что с вопросом разбираются.

Клиенты, столкнувшиеся с необходимостью по десять раз ходить в банк, чтобы получить свою же карту, недоумевают: а как Сбер будет решать такие проблемы с курьерской доставкой? Ведь если возникнет подобная проблема, то курьеру не раз придётся бегать между клиентом и банком, и непонятно, кто будет оплачивать эти расходы. Впрочем, у Вероники хотя бы не пропали деньги. Другим клиентам Сбера повезло меньше.

— 23 июля я получила новую зарплатную карту, и сотрудник Сбера предложила мне закрыть старую карту, мотивируя тем, что у меня новая и зачем мне надо их две штуки, — негодует клиентка из Усинска. — Я написала заявление на блокировку карты. Карту она у меня забрала и при мне разрезала. Вроде бы всё хорошо, но... Перевели аванс, а у меня на новой карте его нет!!! Пошла в банк, мне ответили, что он на старой карте и будет висеть там месяц, до 23 августа. Хорошо, я смирилась и ждала месяц. Вчера было 23 августа, но деньги так и остались мне недоступны. Сегодня 24 августа, звоню на горячую линию Сбербанка — и девочка всё выслушала, составила какое-то заявление и говорит, что ответят мне на него только 6 сентября!!! И сколько будет длиться эта история?! Это же полнейший (не могу подобрать слова)!!!

Анна из Подольска безуспешно пытается получить свою карту. Статус "готова к выдаче" у карты стоит давно, но девушка продолжает обивать пороги отделений. Ситуацию омрачает тот факт, что карта зарплатная и вместе с картой клиентка не видит и честно заработанных денег.

— Сначала её заблокировали в кол-центре, сейчас же стоит статус, что карта готова к выдаче (в онлайн-банке, также пришло СМС на телефон), но карту мне не дают, потому что её у них нет, — негодует Анна. — Что за халатность? Мне что, каждый день ездить к вам и сидеть в ваших очередях в надежде получить карту? Сбербанк, вы не хотите мне компенсировать потраченные мной зря деньги на дорогу и за пару часов моей работы и привезти мне карту домой?

Впрочем, эти вопросы пока так и остались без ответа. Сбербанк на жалобу Анны ещё не отреагировал, а поход в отделение пока завершился тем, что ей обещали решить вопрос до 17 сентября. Так что ждать осталось "всего" почти месяц.

Сбербанк запустил курьерскую доставку карт

Деньги так близко... Как кассиры Сбербанка сами себе выдавали вклады клиентов