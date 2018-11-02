Кушать подано. Москвичи полюбили заказывать еду из дорогих ресторанов

В Москве стремительно растёт средний чек на еду с доставкой. Ещё совсем недавно на дом заказывали либо пиццу, либо фастфуд. Сейчас всё больше столичных жителей интересуются блюдами элитных ресторанов. Аналитики сервиса Delivery Club выяснили, в каких округах Москвы самый высокий средний чек на доставку еды. Изменились и предпочтения заказчиков. Если раньше заказывали только обеды и ужины, то сейчас ещё и завтраки. Растёт спрос на десерты.

С начала прошлого года и по март текущего российский рынок доставки еды вырос на 19%. К такому выводу пришли аналитики исследовательской компании The NPD Group. Причём почти 60% заказов на доставку еды было сделано через онлайн-сервисы. Сейчас стремительно развивается сегмент доставки еды из дорогих ресторанов.

Больше всего на еду из ресторанов тратят жители Центрального административного округа (ЦАО). Средний чек заказа здесь составляет 2168 рублей. На втором месте оказались жители Северного административного округа (САО). У них средний чек на 71 рубль ниже (2097 рублей).

— Средний чек в центре обусловлен более высоким уровнем жизни. К тому же там больше ресторанов, поэтому люди могут себе позволить заказывать полноценные обеды и ужины, не ограничиваясь так называемым джанкфудом. Чаще всего домой. Причём заказывают даже завтраки — для центра Москвы это уже становится привычкой. Север и запад исторически чуть более обеспеченные районы. Ленинградский, Кутузовский — жители этих направлений по списку заказов очень похожи на жителей центра, — рассказали Лайфу в пресс-службе Dalivery Club.

В Западном округе средний чек заказа еды на дом оказался не дороже 1998 рублей, а в Юго-Западном — 1846 рублей. Чуть ниже средний чек у жителей Южного административного округа (1842), и на 20 рублей меньше платят жители Северо-Западного округа — их средний чек составляет 1822 рубля. Ещё дешевле средняя стоимость заказа у юго-восточных жителей столицы — 1819 рублей.

— Центральный, Северный и Западный районы богаты офисами, в которых чек значительно выше среднего за счёт коллективных заказов. В таких местах люди предпочитают пиццу, суши и роллы, пироги. Всё чаще люди из этих районов заказывают бургеры — эта категория-новичок растёт и уже обгоняет многие привычные. Также активно начинают заказывать десерты, — пояснили разницу среднего чека в разных округах Москвы в Delivery Club.

Кстати, самыми "скупыми" оказались заказчики в Северо-Восточном и Восточном округах. Средний чек у них 1799 рублей и 1712 рублей соответственно. Впрочем, даже там жители перестали ограничиваться доставкой суши и пиццы. Правда, как выяснил Лайф, у жителей окраин есть на что потратить деньги. В отличие от жителей центра, у них выше средний чек на такси бизнес-класса.