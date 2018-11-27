Близняшки спустили $250 тыс., чтобы быть сексуальнее, но стали "секс-куклами"

33-летние близняшки Анна и Люси Декинк прославились, как самые идентичные близнецы в мире. Девушки потратили почти 250 тысяч долларов на одинаковые пластические операции, но теперь жалеют об этом, рассказывает Daily Mail.

Анна и Люси Декинк потратили годы и сотни тысяч долларов, чтобы стать как можно более сексуальными и при этом остаться одинаковыми. Результат операций оказался предсказуем: близняшки стали невероятно похожи не только друга на друга, но и на кукол из магазина для взрослых. Разумеется, вскоре у девушек появились хейтеры.

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И вот теперь близняшки признались, что жалеют о сделанных операциях. По их словам, на каком-то этапе ситуация с пластикой и в самом деле вышла из-под контроля. Так, размер их губ стал слишком велик даже для них самих, поэтому сёстры избавились от татуажа и откачали часть наполнителя.

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Кроме того, девушки сняли нарощенные ресницы и решили отказаться от наращивания волос. Фото в обновлённом "естественном" виде Анна и Люси выложили на своей странице в "Инстаграме". И хотя натуральной их внешность всё равно не назвать, поклонники одобрили изменения.

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