Близняшки спустили $250 тыс., чтобы быть сексуальнее, но стали "секс-куклами"

Анна и Люси Декинк потратили годы и сотни тысяч долларов, чтобы стать как можно более сексуальными и при этом остаться одинаковыми. Результат операций оказался предсказуем: близняшки стали невероятно похожи не только друга на друга, но и на кукол из магазина для взрослых. Разумеется, вскоре у девушек появились хейтеры.
Чем популярнее мы становились, тем больше ненавистников у нас появлялось
Анна и Люси Декинк
И вот теперь близняшки признались, что жалеют о сделанных операциях. По их словам, на каком-то этапе ситуация с пластикой и в самом деле вышла из-под контроля. Так, размер их губ стал слишком велик даже для них самих, поэтому сёстры избавились от татуажа и откачали часть наполнителя.
Наши губы слишком выделялись и не соответствовали остальному лицу. Мы пытались следовать моде, но зашли слишком далеко
Анна и Люси Декинк
Кроме того, девушки сняли нарощенные ресницы и решили отказаться от наращивания волос. Фото в обновлённом "естественном" виде Анна и Люси выложили на своей странице в "Инстаграме". И хотя натуральной их внешность всё равно не назвать, поклонники одобрили изменения.
Близняшки, живущие с одним мужчиной, решили забеременеть от него одновременно
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