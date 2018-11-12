На Бузову заявили в полицию, и теперь ей грозит уголовное дело

Ссора между Ольгой Бузовой и обманутыми блогерами продолжает набирать обороты. Несколько пользователей "Инстаграма", которые так и не стали популярны вопреки обещаниям телеведущей, обвинили девушку в мошенничестве и обратились в суд, сообщает Super.

Как ранее писал Лайф, блогеры обвинили Ольгу Бузову в обмане из-за конкурса, рекламным лицом которого стала телеведущая. Пользователи "Инстаграма" спонсировали покупку автомобиля победителю конкурса, а взамен каждый из них должен был получить 150 тысяч подписчиков.

В результате спонсоры конкурса потеряли от 50 до 100 тысяч рублей, а вместо подписчиков получили лишь некоторое количество ботов. Обиженные блогеры обвинили Бузову в мошенничестве на 12 миллионов рублей и пригрозили обратиться в полицию, если она не вернёт деньги или не выполнит обязательства. И вот теперь их угрозы воплотились в жизнь.

Как стало известно, заявление в полицию подала Щъркова Кристина Владимировна. Девушка утверждает, что пострадала от действий Ольги Бузовой и потеряла 100 тысяч рублей. Впрочем, по мнению адвоката Сергея Жорина, наказать телеведущую всё равно не удастся.

В любом случае со стороны Бузовой нет, не было и не может быть никакого состава преступления. Поэтому вот эти торжественные походы с подачей заявления преследуют только одну цель — привлечение внимание к себе, Сергей Жорин

Блогеры обвинили Ольгу Бузову в "кидалове" на 12 миллионов

Было не сложно. Обманутые блогеры запустили #Бузобман, и он быстро стал вирусным