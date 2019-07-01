Мажор хотел прыгнуть через мчащийся на него спорткар, но совершил ошибку — видео

Блогеры из Бруклина отмечали день рождения своего друга, когда решили испытать подаренный автомобиль Lamborghini. Однако понты чудом не обернулись для них трагедией.

Молодые люди из Бруклина (Нью-Йорк) на день рождения блогера Mr. Sech подарили ему "ламборджини". На волне эмоций ребята, видимо, забыли об элементарных правилах техники безопасности. В результате чудом избежавший переломов "акробат" и растерянное "Боже мой!" в полной тишине.

Изначально спорткар, в котором находился именинник, должен был разогнаться до скорости 45–50 км/ч, а парень, стоящий на его пути, сделать сальто над проезжающей машиной и приземлиться обратно на землю. Однако реальность оказалась далека от ожиданий. И трюкач получил сильный удар по ногам.

В дисклеймере к видео авторы упоминают: "Трюк выполнен профессиональными идиотами. Не пытайтесь это повторить". Доказывать обратное не стоит.

Блогер признался, что путешествует за счёт мамы, которая работает за двоих