Девушка разоблачила свою сестру-блогершу, незаметно засняв её настоящее утро

Девушка решила обхитрить своих подписчиков фейковой фотографией из похода, однако её сестра вывела обманщицу на чистую воду.

Блогеры в социальных сетях стараются представить свою жизнь в лучшем свете, и жительница США Кейси Сосновски не исключение. В своём Instagram-аккаунте она опубликовала фотографию на лесной тропе и отметила геотег — парк озера Окахумпка во Флориде. Пост она подписала показательно глубокой мыслью о целительных свойствах природы.

Природа — лучший целитель для всех наших проблем. #ЛюбителиПрироды Кейси Сосновски

И этот кадр так и мог остаться одним из тысяч идеально ненастоящих постов, созданных исключительно ради лайков. Однако в дело вмешалась Карли Сосновски, сестра блогерши. В своём Twitter-аккаунте она подшутила над горе-инфлюенсеркой. Оказалось, вместо того чтобы гулять где-то в глуши, Кейси просто сфотографировалась во дворе дома.

Моя сестра сказала, что собирается в поход... Это наш задний двор Карли Сосновски

Её пост быстро стал вирусным, набрав более 270 тысяч лайков и более 40 тысяч ретвитов. Люди сразу начали шутить, что задний двор такой большой, что, в принципе, можно на нём и в поход сходить.

Похоже, на этом заднем дворе вы вполне себе можете ходить в поход Пользователь Twitter

Так, значит, вы богатые, ага? Пользователь Twitter

Сама Кейси неплохо вышла из ситуации. Посте того как пост её сестры начал расходиться по Интернету, она изменила подпись к фото на самоироничную.

Иду ли я в поход? Нет. Это мой задний двор?.. Может быть Кейси Сосновски

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