Певица сделала пластику, выбрав врача подешевле, и ей пришлось сильно пожалеть

Многие девушки в погоне за красотой ложатся под нож хирурга. Но не всегда результат оправдывает их ожидания.

Певица, модель и блогерша Софи Элиза из Осло, Норвегия, оказалась одной из тех девушек, которые польстились на пластические операции, стремясь к совершенству. Ей было всего 19, когда она отправилась в Турцию, чтобы увеличить себе ягодицы, пишет Daily Mail.

Решение было не просто необдуманным, а опасным. Софи выбрала дешёвую процедуру, которая вполне могла нанести вред здоровью. По её словам, врач даже не счёл нужным провести консультацию. Но в итоге девушка отделалась просто некачественной работой. Теперь ей 24, и она отчаянно желает вернуть всё обратно. Блогерша собирается отправиться в Лос-Анджелес — за новой операцией, которая вернёт ей прежние формы.

Я устала от того, что мои ягодицы выглядят неестественно. Я не думала о последствиях, о том, как это будет выглядеть в 50. Но теперь я стала старше и многое пересмотрела. Любой мой выбор должен быть обдуманным, чтобы я никогда не пожалела Софи Элиза

Теперь Софи, у которой 419 тыс. подписчиков в "Инстаграме" и более 100 тыс. — на "Ютубе", хочет предостеречь других от опрометчивых поступков. Кроме того, она извиняется за то, что ранее могла подтолкнуть кого-то из фанатов к использованию пластической хирургии.

Особенность этой девушки — длинный язык, и это не то, о чём вы подумали: 10 фото