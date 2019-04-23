Появились первые фото Бритни Спирс после психлечебницы, напугавшие фанатов

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Появились первые фото Бритни Спирс после психлечебницы, напугавшие фанатов

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Фото: instagram/celebs_in_touch

Миллионы фанатов переживают сейчас за свою любимицу — 37-летнюю певицу Бритни Спирс. Появились первые снимки после её помещения в клинику, но реакция на них неоднозначная.

Папарацци застали поп-звезду в пасхальное воскресенье на выходе из отеля Montage в Беверли-Хиллз. Бритни находилась со своим бойфрендом — 25-летним Сэмом Асгари. Он заботливо закрывал собой девушку и относился к ней очень бережно, приводит слова источника E!News.

Он пропустил её, открыв для неё дверь. Кажется, он её сильно оберегает и в целом очень любит

источник

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/celebs_in_touch/" target="_blank"><strong>celebs_in_touch</strong></a></p>

Однако радоваться за Бритни, похоже, пока рано. Певицу отпустили совсем ненадолго, и вскоре она, скорее всего, вернётся в клинику, чтобы закончить лечение. В конце прошлого месяца она обратилась в психиатрическую лечебницу, тяжело переживая ухудшение здоровья отца. А позже стали появляться слухи о том, что её поместили и удерживают там насильно.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/celebs_in_touch/" target="_blank"><strong>celebs_in_touch</strong></a></p>

Кроме того, беспокойство у поклонников вызвал её внешний вид. Одетая в красное платье Спирс в целом выглядела уставшей, постаревшей и неухоженной. Также фанатам показался странным рассеянный взгляд певицы и чрезмерная опека её парня.

Больно на неё смотреть в таком виде

tavo.llinas

Жалко её. Если за 10 лет опеку так и не сняли, видимо, с головой проблемы серьёзные

layro4ka

Фанаты узнали, что Бритни Спирс насильно держат в психиатрической лечебнице

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