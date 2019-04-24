Бритни Спирс впервые обратилась к фанатам после помещения в психлечебницу

В последние дни вокруг имени Бритни Спирс, проходящей лечение в психиатрической клинике, не утихают обеспокоенные разговоры. Певица наконец решила записать обращение к волнующимся фанатам.

37-летняя звезда записала ролик для "Инстаграма" и снабдила его объёмным постом. В нём она рассказала довольно тревожные вещи. В том числе о том, что её семье поступают смертельные угрозы и окружающие говорят о ней совершенно "безумные" вещи. Артистка призвала не верить слухам, которые о ней распространяют.

Я хотела поздороваться, потому что то, что сейчас говорят, вышло из-под контроля! Ходят слухи, угрожают моей семье и команде, говорят очень много безумных вещей <...>. Я пытаюсь уделить время себе, но всё происходящее только усложняет мне жизнь Бритни Спирс

Бритни также затронула отношения со своим бывшим менеджером Сэмом Люфти. По словам артистки, много лет назад он писал команде певицы компрометирующие электронные письма от её имени. Также Спирс заявила о том, что она сильная и пытается справиться с нелёгкой жизненной ситуацией, но для этого ей нужно, чтобы её на время оставили в покое.

Моя ситуация уникальна, но, поверьте, я сейчас делаю всё возможное. Может, вы не знали, но я сильная и буду отстаивать то, что хочу. Ваша любовь и преданность удивительны, но сейчас мне нужно немного уединения, чтобы справиться со всеми трудностями Бритни Спирс

Напомним, что Бритни решила поправить психическое здоровье, тяжело переживая болезнь отца. Позже стали появляться слухи, что певицу удерживают в клинике насильно. А в комментариях к выложенному ролику фанаты снова выразили беспокойство о её состоянии.

Твои глаза говорят об обратном... Но знай, что мы тебя любим, что бы ни случилось Sandra_elnaggar

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