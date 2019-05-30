Бритни Спирс показала фигуру в маленьком бикини, пытаясь успокоить фанатов

В свете последних событий в жизни поп-иконы поклонники с замиранием сердца следят за её постами в соцсетях, каждый из которых порождает бурю в комментариях.

На фоне разговоров о пошатнувшемся здоровье певицы, а также о том, что в психлечебнице её удерживали насильно, беззаботное фото Бритни в бассейне выглядит особенно ценным для фанатов. 37-летняя артистка предстала на снимке в полосатом бикини, нежась на солнышке и показывая стройную фигуру и завидный пресс.

Поклонники звезды отметили в комментариях, что очень рады видеть, что Бритни наконец хорошо проводит время, называя её своей королевой. При этом артистка изо всех сил старается поддерживать в соцсетях вид, что у неё действительно всё не так плохо. Выкладывает милые фото с бойфрендом Сэмом Асгари, признаваясь ему в любви, а также ролики с тренировок.

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Однако не все оказались готовы в это поверить. Появились слухи, что Бритни накачивают лекарствами, а её инстаграм ведёт другой человек, который публикует старые ролики. Чтобы опровергнуть эти домыслы, Бритни пришлось записать видеообращение, а также устроить танцы с переодеваниями. Но и это не убедило некоторых поклонников.

Мы заботимся о тебе и твоём личном счастье. Нехорошие люди — в твоём окружении, а не среди фанатов. P. S. Люблю её и молюсь, чтобы это действительно была она Santaspears

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