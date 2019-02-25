Брэдли Купер и Леди Гага забыли про Шейк и стали флиртовать прямо на "Оскаре"

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Брэдли Купер и Леди Гага забыли про Шейк и стали флиртовать прямо на "Оскаре"

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Фото: instagram/hausofstarz

На церемонии кипели страсти не только из-за заветных статуэток. Поклонники с замиранием сердца следили ещё и за отношениями звёздного трио.

Фанаты стали активно обсуждать отношения Леди Гаги и Брэдли Купера, которые вместе работали над фильмом "Звезда родилась". Недавно им стали приписывать роман, а теперь звёзды только подогрели домыслы поклонников.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/missgypsycure/" target="_blank"><strong>missgypsycure</strong></a></p>

Гага удостоилась награды за "лучшую оригинальную песню" — Shallow. После объявления девушка со слезами на глазах обняла Купера, а затем они нежно и чувственно вместе спели.

Но особенно пользователей "Твиттера" впечатлила рассадка на мероприятии. Брэдли приехал на церемонию со своей возлюбленной и матерью его дочки Ириной Шейк. На фото можно видеть, что Ирина расположилась между Купером и Гагой. И фанаты не удержались от шуток и рассуждений на этот счёт.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/hausofstarz/" target="_blank"><strong>hausofstarz</strong></a></p>

Брэдли Купер и Леди Гага, почему бы вам не уединиться?

the_ironsheik

Брэдли чуть шею не свернул, пытаясь увидеть Гагу. Это слишком, я не могу дышать

bluntgaga

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/mono___mod/" target="_blank"><strong>mono___mod</strong></a></p>

Судя по реакции в Сети, Брэдли Купер и Леди Гага должны пожениться и завести ребёнка

PhillyD

Увидев Ирину между Гагой и Купером, не могу не думать о том, как она смотрела на их совместное пение

gAgARTP0P_

Напомним, что недавно певица рассталась со своим бойфрендом Кристианом Карино, с которым была помолвлена. Они были вместе два года.

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