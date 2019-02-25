Брэдли Купер и Леди Гага забыли про Шейк и стали флиртовать прямо на "Оскаре"

На церемонии кипели страсти не только из-за заветных статуэток. Поклонники с замиранием сердца следили ещё и за отношениями звёздного трио.

Фанаты стали активно обсуждать отношения Леди Гаги и Брэдли Купера, которые вместе работали над фильмом "Звезда родилась". Недавно им стали приписывать роман, а теперь звёзды только подогрели домыслы поклонников.

Гага удостоилась награды за "лучшую оригинальную песню" — Shallow. После объявления девушка со слезами на глазах обняла Купера, а затем они нежно и чувственно вместе спели.

Но особенно пользователей "Твиттера" впечатлила рассадка на мероприятии. Брэдли приехал на церемонию со своей возлюбленной и матерью его дочки Ириной Шейк. На фото можно видеть, что Ирина расположилась между Купером и Гагой. И фанаты не удержались от шуток и рассуждений на этот счёт.

Брэдли Купер и Леди Гага, почему бы вам не уединиться? the_ironsheik

Брэдли чуть шею не свернул, пытаясь увидеть Гагу. Это слишком, я не могу дышать bluntgaga

Судя по реакции в Сети, Брэдли Купер и Леди Гага должны пожениться и завести ребёнка PhillyD

Увидев Ирину между Гагой и Купером, не могу не думать о том, как она смотрела на их совместное пение gAgARTP0P_

Напомним, что недавно певица рассталась со своим бойфрендом Кристианом Карино, с которым была помолвлена. Они были вместе два года.