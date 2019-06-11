Климатологи пугают апокалипсисом. Перспектива конца света через 30 лет

Климатологи в очередной раз официально доложили: всё очень плохо. Редакция Лайфа обобщила все основные прогнозы развития событий и попыталась нарисовать картину будущего, которую оценил футуролог Данила Медведев.

Мы вполне можем и застать конец света. Это очень просто: достаточно всего лишь ничего не делать. И тогда к 2030-му будем уже задыхаться, а к 2050-му потеплеет на три градуса, треть планеты станет пустыннее, миллиарды людей станут беженцами, чтобы не умереть от жажды. А потом — всё. Таков прогноз аналитического центра The Breakthrough — National Centre for Climate Restoration. Не первый и не последний. Интересно, прислушивается ли кто-нибудь? А теперь закройте глаза и представьте, что всё идёт так, как идёт.

Климат

Лондон, прощай. Невесёлая песня. Под Шотландией растаял ледник-противовес. Весь север острова стремительно поднялся выше над водой, а юг… Гудбай. За океаном оплакивают Нью-Йорк. Манхэттен стал Венецией, Венеция — ещё одной новой Атлантидой. Было бы красиво, если бы не паника, не эвакуация, не гибнущие люди. Амстердам, Триполи, Йокогама, Мальдивы... Трудно поверить. Какие-то плюс четыре градуса — и подъём уровня моря на пару метров.

В детском саду воспитатель листает книжку:

— Вот, дети, смотрите, это белые медведи. А это гориллы. Пумы.

— А где они живут?

— Уже нигде.

Главная беда даже не в затоплении, можно построить дамбы и так далее. Куда хуже то, что климат станет очень жёстким, в одном и том же месте будет происходить сразу несколько стихийных бедствий. Станут невозможными сельское хозяйство и перевозки Данила Медведев, футуролог

Население

— Каковы причины миграции в данный период? — спрашивает учительница истории. Тема урока — великое переселение ближневосточных народов в XXI веке.

— Эээ… Экономические и социальные?

— А ещё?

— Ну, там как бы плюс 75…

— Без "как бы", пожалуйста.

Это весьма вероятно, потому что всё к этому идёт. Посмотрите, сколько проблем с беженцами уже сейчас, и представьте, что их будет около миллиарда. Их где-то нужно будет размещать, это будут гигантские лагеря, соответственно, возрастёт напряжённость Данила Медведев, футуролог

Технологии

Нельзя просто так взять и родить ребёнка. Надо вставать на учёт в центре генной инженерии. Там твою наследственную информацию отредактируют, чтобы новый человек не облысел, как отец, и не умер в 35 лет от сердечного приступа, как дед и прадед по материнской линии.

Так и будет, лично я отношусь к этому весьма положительно, но общество слишком напугано. Может получиться так, что эти технологии станут подпольными, пользоваться ими будут миллиардеры, а большинство остальных людей окажутся к этому просто не готовы Данила Медведев, футуролог

Телепатия (не фантастическая, а самая настоящая нейросетевая) — большое подспорье для тех, кто не может говорить. Теперь можно мысленно давать команды компьютеру, а он перемещает инвалидное кресло в нужном направлении, набирает нужный номер на смартфоне, печатает нужный текст, превращает импульсы мозга в речь.

Сложно сказать, придём ли мы к телепатии. Главная проблема на пути к этому — "апгрейд" языка, мы пока не можем передавать сложные мысли и не до конца поняли, как именно слова превращаются в образы. Сейчас работают самые простые технологии Данила Медведев, футуролог

Там, где когда-то получали зарплату десятки миллионов человек, теперь искусственный интеллект. Он управляет транспортом, пишет новости, обслуживает покупателей. Он делает всё. А людям осталось немногое. Кому повезло — обеспечили себе пассивный доход, ещё более предприимчивые обзавелись собственными роботами.

Пока компьютеры не намного умнее, чем 30 лет назад. Говорить об ИИ можно будет, только когда мы до конца изучим "магию" нашего мозга. Если использовать ИИ как инструмент — опасности не будет. Но тогда нужно повышать уровень естественного интеллекта Данила Медведев, футуролог

Освоение космоса

29 лет российской лунной базе. 37 лет — колонии на Марсе. Отпуск на орбите в одном из космических отелей — для среднего класса всё ещё дорого, но того стоит. Земля в иллюминаторе. Жаль, лифт на орбиту так и не построили. Боятся террористов.

Проблема даже не в террористах, а в том, что космические агентства слишком консервативны для таких прорывных проектов. В будущем вполне может "выстрелить" двигатель EmDrive, но пока разработчикам приходится доказывать, что они не сумасшедшие Данила Медведев, футуролог

И наконец, машина времени

На ней можно вернуться назад и рассказать обо всём людям прошлого. Люди прошлого, пожалуйста, проверьте. Всё это случилось. И вы всё это знали.