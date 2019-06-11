Климатологи пугают апокалипсисом. Перспектива конца света через 30 лет

Фото © Shutterstock

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Климатологи в очередной раз официально доложили: всё очень плохо. Редакция Лайфа обобщила все основные прогнозы развития событий и попыталась нарисовать картину будущего, которую оценил футуролог Данила Медведев.

Мы вполне можем и застать конец света. Это очень просто: достаточно всего лишь ничего не делать. И тогда к 2030-му будем уже задыхаться, а к 2050-му потеплеет на три градуса, треть планеты станет пустыннее, миллиарды людей станут беженцами, чтобы не умереть от жажды. А потом — всё. Таков прогноз аналитического центра The Breakthrough — National Centre for Climate Restoration. Не первый и не последний. Интересно, прислушивается ли кто-нибудь? А теперь закройте глаза и представьте, что всё идёт так, как идёт.

Климат

Лондон, прощай. Невесёлая песня. Под Шотландией растаял ледник-противовес. Весь север острова стремительно поднялся выше над водой, а юг… Гудбай. За океаном оплакивают Нью-Йорк. Манхэттен стал Венецией, Венеция — ещё одной новой Атлантидой. Было бы красиво, если бы не паника, не эвакуация, не гибнущие люди. Амстердам, Триполи, Йокогама, Мальдивы... Трудно поверить. Какие-то плюс четыре градуса — и подъём уровня моря на пару метров.

<p>Фото © Pixabay</p>

В детском саду воспитатель листает книжку:

— Вот, дети, смотрите, это белые медведи. А это гориллы. Пумы.

— А где они живут?

— Уже нигде.

Главная беда даже не в затоплении, можно построить дамбы и так далее. Куда хуже то, что климат станет очень жёстким, в одном и том же месте будет происходить сразу несколько стихийных бедствий. Станут невозможными сельское хозяйство и перевозки

Данила Медведев, футуролог

Население

— Каковы причины миграции в данный период? — спрашивает учительница истории. Тема урока — великое переселение ближневосточных народов в XXI веке.

— Эээ… Экономические и социальные?

— А ещё?

— Ну, там как бы плюс 75…

— Без "как бы", пожалуйста.

<p>Фото © AP Photo / Arnulfo Franco</p>

Это весьма вероятно, потому что всё к этому идёт. Посмотрите, сколько проблем с беженцами уже сейчас, и представьте, что их будет около миллиарда. Их где-то нужно будет размещать, это будут гигантские лагеря, соответственно, возрастёт напряжённость

Данила Медведев, футуролог

Технологии

Нельзя просто так взять и родить ребёнка. Надо вставать на учёт в центре генной инженерии. Там твою наследственную информацию отредактируют, чтобы новый человек не облысел, как отец, и не умер в 35 лет от сердечного приступа, как дед и прадед по материнской линии.

<p>Фото © Pixabay</p>

Так и будет, лично я отношусь к этому весьма положительно, но общество слишком напугано. Может получиться так, что эти технологии станут подпольными, пользоваться ими будут миллиардеры, а большинство остальных людей окажутся к этому просто не готовы

Данила Медведев, футуролог

Телепатия (не фантастическая, а самая настоящая нейросетевая) — большое подспорье для тех, кто не может говорить. Теперь можно мысленно давать команды компьютеру, а он перемещает инвалидное кресло в нужном направлении, набирает нужный номер на смартфоне, печатает нужный текст, превращает импульсы мозга в речь.

Сложно сказать, придём ли мы к телепатии. Главная проблема на пути к этому — "апгрейд" языка, мы пока не можем передавать сложные мысли и не до конца поняли, как именно слова превращаются в образы. Сейчас работают самые простые технологии

Данила Медведев, футуролог

Там, где когда-то получали зарплату десятки миллионов человек, теперь искусственный интеллект. Он управляет транспортом, пишет новости, обслуживает покупателей. Он делает всё. А людям осталось немногое. Кому повезло — обеспечили себе пассивный доход, ещё более предприимчивые обзавелись собственными роботами.

<p>Фото © AP Photo / Frank Augstein</p>

Пока компьютеры не намного умнее, чем 30 лет назад. Говорить об ИИ можно будет, только когда мы до конца изучим "магию" нашего мозга. Если использовать ИИ как инструмент — опасности не будет. Но тогда нужно повышать уровень естественного интеллекта

Данила Медведев, футуролог

Освоение космоса

29 лет российской лунной базе. 37 лет — колонии на Марсе. Отпуск на орбите в одном из космических отелей — для среднего класса всё ещё дорого, но того стоит. Земля в иллюминаторе. Жаль, лифт на орбиту так и не построили. Боятся террористов.

<p>Фото © European Space Agency via AP</p>

Проблема даже не в террористах, а в том, что космические агентства слишком консервативны для таких прорывных проектов. В будущем вполне может "выстрелить" двигатель EmDrive, но пока разработчикам приходится доказывать, что они не сумасшедшие

Данила Медведев, футуролог

И наконец, машина времени

На ней можно вернуться назад и рассказать обо всём людям прошлого. Люди прошлого, пожалуйста, проверьте. Всё это случилось. И вы всё это знали.

Автор:
АР
Адель Романенкова
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