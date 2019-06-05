Учёные предрекли гибель цивилизации к 2050 году

Эксперты аналитического центра The Breakthrough — National Centre for Climate Restoration считают, что человеческая цивилизация из-за изменений климата может погибнуть уже к 2050 году.

Свои заключения они представили в докладе. В нём утверждается, что к 2030 году выбросы углекислого газа от сжигания ископаемого топлива могут достичь максимальных значений. Это произойдёт, если страны откажутся от поиска альтернативных источников энергии.

При развитии подобного сценария к 2050 году средняя температура воздуха поднимется на три градуса Цельсия. В результате целые экосистемы погибнут, а треть планеты превратится в пустыню. Климатическими беженцами могут стать более миллиарда человек, возникнут серьёзные вооружённые конфликты за ресурсы.

По мнению экспертов, это приведёт к гибели человеческой цивилизации. Предотвратить такое развитие событий могут немедленно принятые меры, направленные на превращение мировой экономики в систему с нулевым выбросом углерода.

Ранее пионер научной и документальной журналистики о дикой природе Дэвид Аттенборо заявил, что человечество стоит на пороге своей гибели, а его судьба находится в руках сильнейших политиков мира.