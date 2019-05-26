Тайны за решёткой. Музей "Бутырки" и его главные экспонаты

Музей самой знаменитой тюрьмы нашей страны — место уникальное, жуткое и вместе с тем интересное. С этого ракурса открывается неожиданный взгляд на историю нашей страны и на саму Бутырскую тюрьму, где, оказывается, не только отбывались наказания и рушились судьбы, но и снималось кино, рождались дети и даже создавались произведения искусства.

Лайф совместно с Гигарамой предлагает читателям посетить музей легендарной Бутырской тюрьмы, не выходя из дома. Технология гигапиксельной съёмки позволит вам "подойти" к экспонату с удобного угла и рассмотреть его почти как в жизни.

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