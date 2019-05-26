Тайны за решёткой. Музей "Бутырки" и его главные экспонаты
Лайф совместно с Гигарамой предлагает читателям посетить музей легендарной Бутырской тюрьмы, не выходя из дома. Технология гигапиксельной съёмки позволит вам "подойти" к экспонату с удобного угла и рассмотреть его почти как в жизни.
Попробуйте отыскать на Гигараме вот такие любопытные детали:
- Фишки домино, извлечённые из желудка одного из арестантов. 28 штук (мамочки!)
- Донесение о массовом убийстве надзирателей начала XX века.
- Стенд, посвящённый "побегу" из "Бутырки" знаменитого фокусника Гарри Гудини.
- Отсутствующий экспонат — рогатка, которая использовалась как "мера отягчения содержания заключённых" (не вчера, конечно, а три столетия назад)
- 46 металлических гвоздей и ложек, которые вынули, как свидетельствует табличка, из ещё одного арестанта (и как они это делали? А главное — зачем?)
- Фотографии прославленной чемпионки мира, которая родилась в Бутырской тюрьме
- Подлинный хомут для конвоирования заключённых XVIII века
- Бэкстейдж, как бы сейчас сказали, со съёмок фильма "Семнадцать мгновений весны" в декорациях "Бутырки"
- Ориентировка на одну отчаянную женщину, совершившую побег из тюрьмы в середине 90-х
- Книга отзывов, в которой оставляли записи гости музея. Среди них есть актёры, спортсмены, иностранцы и даже родственники известных арестантов "Бутырки" — например, правнук Феликса Дзержинского. Кстати, в Пугачёвской башне ему понравилось, в отличие от родственника-революционера.
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