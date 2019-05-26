Тайны за решёткой. Музей "Бутырки" и его главные экспонаты

Тайны за решёткой. Музей "Бутырки" и его главные экспонаты

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Музей самой знаменитой тюрьмы нашей страны — место уникальное, жуткое и вместе с тем интересное. С этого ракурса открывается неожиданный взгляд на историю нашей страны и на саму Бутырскую тюрьму, где, оказывается, не только отбывались наказания и рушились судьбы, но и снималось кино, рождались дети и даже создавались произведения искусства.

Лайф совместно с Гигарамой предлагает читателям посетить музей легендарной Бутырской тюрьмы, не выходя из дома. Технология гигапиксельной съёмки позволит вам "подойти" к экспонату с удобного угла и рассмотреть его почти как в жизни.

Попробуйте отыскать на Гигараме вот такие любопытные детали:

  • Фишки домино, извлечённые из желудка одного из арестантов. 28 штук (мамочки!)
  • Донесение о массовом убийстве надзирателей начала XX века.
  • Стенд, посвящённый "побегу" из "Бутырки" знаменитого фокусника Гарри Гудини.
  • Отсутствующий экспонат — рогатка, которая использовалась как "мера отягчения содержания заключённых" (не вчера, конечно, а три столетия назад)
  • 46 металлических гвоздей и ложек, которые вынули, как свидетельствует табличка, из ещё одного арестанта (и как они это делали? А главное — зачем?)
  • Фотографии прославленной чемпионки мира, которая родилась в Бутырской тюрьме
  • Подлинный хомут для конвоирования заключённых XVIII века
  • Бэкстейдж, как бы сейчас сказали, со съёмок фильма "Семнадцать мгновений весны" в декорациях "Бутырки"
  • Ориентировка на одну отчаянную женщину, совершившую побег из тюрьмы в середине 90-х
  • Книга отзывов, в которой оставляли записи гости музея. Среди них есть актёры, спортсмены, иностранцы и даже родственники известных арестантов "Бутырки" — например, правнук Феликса Дзержинского. Кстати, в Пугачёвской башне ему понравилось, в отличие от родственника-революционера.

Автор:
АБ
Алексей Берковиц
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