10 последних СМС бывшим, прочитав которые, можно лишь посочувствовать

Расставание — это всегда сложно, особенно если не удаётся сохранить хорошие отношения. И чего уж греха таить, многие выплёскивают свою злость с помощью СМС. Пользователи "Твиттера" запустили хештег #LastTextToTheEx, показав свои последние сообщения, отправленные бывшим. Как можно было догадаться, большинство из них полны ненависти, доведённой до такой степени, что становится смешно.