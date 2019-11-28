10 последних СМС бывшим, прочитав которые, можно лишь посочувствовать

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Фото © Giphy

Расставание — это всегда сложно, особенно если не удаётся сохранить хорошие отношения. И чего уж греха таить, многие выплёскивают свою злость с помощью СМС. Пользователи "Твиттера" запустили хештег #LastTextToTheEx, показав свои последние сообщения, отправленные бывшим. Как можно было догадаться, большинство из них полны ненависти, доведённой до такой степени, что становится смешно.

А пришли телефончик своей сестры

Я не знаю, почему ты на меня сердишься. Злись на свою близняшку! Или, может быть, одной из вас стоит поменять причёску?

<p>Фото © <a href="https://giphy.com/" target="_blank">Giphy</a></p>

Увидел твои новые фотки. Спасибо, что отдала мне свои лучшие годы жизни

Я имитировала оргазм каждый раз

Только что получила выписку из банка. Каково это — платить за секс? Стоят ли ЗППП этих денег?

Спасибо, что бросила меня. Это лучшее, что могло со мной когда-либо случиться

<p>Фото © <a href="https://giphy.com/" target="_blank">Giphy</a></p>

Кстати, я встречаюсь с твоей лучшей подружкой

Кто это? У меня не записан ваш номер

Я без понятия, почему у тебя спускает колесо каждый раз, когда ты проезжаешь мимо

Мне правда очень нужно забрать ту толстовку

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