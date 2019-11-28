10 последних СМС бывшим, прочитав которые, можно лишь посочувствовать

А пришли телефончик своей сестры
Я не знаю, почему ты на меня сердишься. Злись на свою близняшку! Или, может быть, одной из вас стоит поменять причёску?
Увидел твои новые фотки. Спасибо, что отдала мне свои лучшие годы жизни
Я имитировала оргазм каждый раз
Только что получила выписку из банка. Каково это — платить за секс? Стоят ли ЗППП этих денег?
Спасибо, что бросила меня. Это лучшее, что могло со мной когда-либо случиться
Кстати, я встречаюсь с твоей лучшей подружкой
Кто это? У меня не записан ваш номер
Я без понятия, почему у тебя спускает колесо каждый раз, когда ты проезжаешь мимо
Мне правда очень нужно забрать ту толстовку
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