Учёные из Массачусетса создали революционный препарат, защищающий кожу от рака

Учёные из Массачусетса изобрели препарат, который имитирует солнечный свет и делает кожу загорелой, не причиняя никакого вреда ультрафиолетовым излучением.

В ходе разработки препарат тестировали на мышах и образцах кожи, которая начинала вырабатывать пигмент меланин коричневого цвета. Учёные предполагают, что это средство будет работать даже на рыжих людях, которые обычно сгорают на солнце и становятся красными. Кроме того, исследователи надеются, что препарат поможет предотвратить рак кожи и замедлить её старение.

Ультрафиолет наносит коже повреждения, и из-за этого на ней появляется загар Фото © Flickr/Let Ideas Compete

Попадание солнечных лучей на открытые участки кожи запускает целую цепочку химических реакций, результатом которых становится появление тёмного меланина — естественного защитника организма. Новый препарат наносится на кожу для того, чтобы пропустить повреждение организма и сразу же начать выработку пигмента.

Ранее люди, которые хотели стать обладателями бронзовой кожи, прибегали к длительным солнечным ванным, соляриям, специальным уколам и таблеткам, которые способствовали выработке меланина. Все эти методы подразумевали то, что организм будет подвержен атаке ультрафиолетовым излучением, а новый препарат это полностью исключает. Учёные не заинтересованы в создании косметики на основе этого препарата — их больше волнует то, что благодаря ему будет значительно снижен уровень заболеваемости раком кожи.

Наша настоящая цель — это новая защита человеческой кожи от ультрафиолетового излучения и рака Доктор Фишер, один из разработчиков препарата

Все проведённые тесты подробно описаны в журнале Cell Reports. Их результат доказывает, что меланин, производимый при помощи препарата, блокирует губительное воздействие УФ-лучей на кожу. Учёные планируют объединить этот препарат с кремом, защищающим от солнечной радиации. Доктор Фишер подчеркнул важность использования кремов от загара, но он понимает: их огромный минус в том, что они делают кожу бледнее.

Пока что препарат не готов к коммерческому использованию: учёные хотят провести ещё больше тестов, чтобы сделать его максимально безопасным для людей с любым типом и цветом кожи. Кроме того, они ищут более приятное название для препарата вместо существующего "Ингибитор-SIK".

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