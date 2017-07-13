Ким Кардашьян хайпанула, выложив фото 4-летней дочери в корсете

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Ким Кардашьян хайпанула, выложив фото 4-летней дочери в корсете

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Американская телезвезда Ким Кардашьян в очередной раз подверглась критике со стороны поклонников и злопыхателей. В этот раз они упрекнули теледиву в том, что она надела на свою четырёхлетнюю дочку Норт корсет.

На злостные комментарии, которые появились в "Твиттере" после публикации фотографий, где Норт гуляет по Нью-Йорку в оранжевом платье со шнуровкой, Ким Кардашьян опять пришлось предоставлять опровержения. Она записала видео, на котором показывает то самое платье.

Я никогда не одевала свою дочь в корсет! Это обычное платье с декоративной шнуровкой!

Ким Кардашьян

Даже без этого видео очевидно, что "корсет" нашит на платье лишь с одной стороны, но злостных пользователей Сети это не остановило. Они писали, что Ким сошла с ума, что она ведёт себя как не самая лучшая в мире мать, приучая малолетнюю дочь к сексуальной одежде. Это уже второй раз за неделю, когда Кардашьян приходится оправдываться перед поклонниками. Ранее они обвинили её в употреблении наркотиков, приняв рисунок мрамора за кокаиновые дорожки.

Автор:
Юлия Зинченко
ЮЗ
Юлия Зинченко
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