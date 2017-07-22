5-летнюю девочку, продававшую домашний лимонад на улице, оштрафовали на £150

Бессердечные полисмены довели пятилетнюю девочку на востоке Лондона до слёз. Малышка продавала самодельный лимонад в киоске у дороги, но его прикрыли, а маленькой предпринимательнице выписали штраф.

Девочка знала, что неподалёку от её дома проходит музыкальный фестиваль Lovebox, поэтому установила самодельный киоск у дороги и начала продавать посетителям домашний лимонад. К несчастью, об этом узнали местные стражи правопорядка, которые прикрыли лавочку и оштрафовали девочку на 150 фунтов (11,5 тыс. руб. по нынешнему курсу).

Отец девочки Андрэ Спайсер рассказал изданию The Sun, что его дочка расплакалась, когда полицейские оштрафовали её за то, что у неё не было разрешения на торговлю. Всё время по дороге домой она всхлипывала и причитала: "Папа, я сделала что-то плохое".

Не похоже, что она пыталась получить огромную прибыль. Это всего лишь пятилетний ребёнок, который продавал домашний лимонад Андрэ Спайсер

После того как вердикт был вынесен, четверо полицейских устранили импровизированный киоск. Отец "преступницы" рассказал, что идею продавать лимонад по пути на фестиваль подал его брат, который живёт в Чикаго. Тот сказал, что в США эта практика весьма распространена и из-за подобных случаев детский "бизнес" перестаёт облагаться налогами и штрафами.

Когда я рассказал о случившемся брату, он сказал, что это должно перерасти в национальный скандал Андрэ Спайсер

Представители местной власти уже выразили свои сожаления по поводу случившегося. Секретарь пресс-службы Лондона заявила: они надеялись, что полицейские будут здраво распоряжаться своими полномочиями, но, к сожалению, этого не произошло. Они намерены связаться с профессором Спайсером и его дочерью и принести им свои извинения. Штраф, разумеется, будет отменён, но, к сожалению, девочка слишком перепугалась, чтобы решиться на открытие нового ларька.