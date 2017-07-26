Time: Секрет долгой и здоровой жизни человека — собака в доме

Как показали недавние исследования, собака не просто лучший друг человека, а его врач, тренер и фитнес-инструктор, который делает всё, чтобы хозяин жил здорово и долго.

Наличие собаки снижает уровень стресса как у взрослых, так и у детей. Кроме того, снижает риск возникновения астмы у детей и способствует понижению кровяного давления. Конечно, главное преимущество владельцев собак перед остальными заключается в том, что они гарантируют более подвижный образ жизни. Гуляя с собакой или просто играя с ней, вы разминаетесь, проходите большее количество шагов, нежели владельцы кошек-лежебок.

Согласно исследованиям, владельцы взрослых собак делают в день в среднем на 2760 шагов больше тех, кто не обзавёлся четвероногим другом. Кроме того, пёс гарантирует дополнительные 23 минуты физических упражнений в день и заставляет своего владельца двигаться даже в зимнее время, когда многие редко покидают уютный диван у телевизора.

В исследовании приняли участие три тысячи человек в возрасте от 49 до 91 года. 20% из них являются владельцами собак Кадр фильма "Марли и я"/ © Кинопоиск

Чтобы получить максимально точные данные, испытуемые в течение недели носили на ноге датчик движения. Собрав данные, учёные выяснили, что те, у кого нет дома собаки, сидели в день в среднем на 30 минут дольше положенной нормы. Обе группы (с собаками и без) были менее активны в холодные и дождливые дни, однако собачникам всё равно приходилось выходить на улицу, несмотря на погоду. Некоторые из них даже в такие периоды были более активны, чем испытуемые без псов в дни хорошей погоды.

В сухие дни владельцы собак сидели в среднем по 632 минуты в день, а другие испытуемые по 661 минуте Кадр фильма "Марли и я"/ © Кинопоиск

Выводы, полученные во время этого исследования, помогают понять, как важно человеку двигаться по мере старения, и собака может стать отличным поводом лишний раз встать с кресла. Забота о ком-то, кроме себя, зачастую бывает сильным стимулом к действию, что и доказали учёные.