Отец, чьё лицо сожгли кислотой: Я требую пожизненного для этих уродов!

Мужчина, чьё лицо по ошибке обезобразил кислотой маньяк, постучавшийся не в ту дверь, требует для преступника пожизненного, поскольку 8 лет тюрьмы, по его мнению, это слишком мало.

Ни в чём не повинный 32-летний добропорядочный муж и отец Андреас Кристоферос, облитый кислотой в 2014 году, присоединился к активистам, требующим увеличения тюремного срока за преступления, связанные с кислотой, а также ограничения продажи ядовитых веществ. Он намерен добиться того, чтобы нападающих с кислотой приговаривали пожизненному сроку. Преступника, обезобразившего лицо Андреаса, приговорили всего к восьми годам лишения свободы.

Дэвид Филлипс ошибся домами в английском графстве Корнуолл и вылил порцию кислоты открывшему ему дверь Андреасу, сообщает Mirror. Тот пришёл отомстить человеку, изнасиловавшему члена его семьи, но пришёл не в тот дом. Изначально Филлипса приговорили к пожизненному с возможностью освобождения через восемь лет, но позже он подал аппеляцию и срок уменьшили до 16 лет. Трое судей пришли к выводу, что осуждённый не является опасным для общества.

После нападения Андреас несколько недель находился на границе между жизнью и смертью, он был подвержен риску заражения, а 90 процентов его лица было реконструировано с помощью кожи с других частей тела. Даже сон стал настоящим испытанием для несчастного — когда веки зарубцовываются, он не может до конца закрыть глаза. Андреас пережил 12 операций, но ему требуется гораздо больше.

Отсутствие век — это самое ужасное, что я пережил. Вы не можете закрыть глаза, спрятаться от яркого света Андреас Кристоферос

За ужесточение законов, касающихся разъедающих веществ борются многие жертвы нападений. Недавний случай, потрясший Англию — 21-летнюю Решам Хан и её двоюродного брата Джамиля Мухтара облили кислотой во время празднования дня рождения. Сейчас девушка проходит лечение и параллельно создаёт петиции, призывающие к ужесточению законодательства.