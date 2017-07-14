Девушка, находясь в больнице, собрала 360 тыс. подписей против продажи кислоты

Жертва нападения с кислотой в Лондоне написала открытое письмо, где делится невыносимой болью, которую ей пришлось испытать, и выражает надежду, что её лицо скоро к ней вернётся. Она намерена приложить все усилия, чтобы никто и никогда не пережил то же, что и она.

Ожоги после атаки кислотой в Лондоне вмиг изменили жизнь 21-летней Решам Хан и её двоюродного брата Джамиля Мухтара. Теперь девушка хочет сделать всё возможное, чтобы никто не пережил такой кошмар, с которым она столкнулась. Нападавший облил её кислотой прямо во время празднования её 21-летия.

Она начала кампанию по изменению закона о коррозионных веществах, и её петиция уже набрала более 360 тысяч подписей в Интернете. Решам хочется добиться того, чтобы ядовитые вещества было невозможно купить без особого разрешения.

Моя боль невыносима, но я лежу в больнице и пишу это письмо. Я хочу выздороветь и убедиться, что никто и никогда не переживёт подобный кошмар Решам Хан

Инцидент, произошедший с девушкой, и другие подобные преступления стали активно освещаться лондонскими СМИ. Благодаря этому стала видна тенденция роста нападений с кислотой: в 2014–2015 годах их было зафиксировано 186, а в 2016–2017 их число выросло до 397. Кроме того, уличные группировки стали использовать кислоту вместо ножей и пистолетов в своих разборках.

Решам узнала, что в Англии кислота продаётся в свободном доступе в магазинах и в Интернете. В отличие от огнестрельного оружия, на неё не нужна лицензия, а цена за одну бутылку составляет всего лишь 8,5 доллара.

Девушка разработала план, состоящий из пяти пунктов, благодаря которому власти смогут принять закон, регулирующий розничную продажу, лицензирование кислоты, а также ужесточение наказания для преступников, использовавших кислоту. Нападавший на Решам Джон Томлин арестован и находится в ожидании суда, который намечен на 8 августа.