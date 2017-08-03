Рокеры против России: 5 агрессивных цитат

Русские — хулиганы: шорты в обтяжку, с сумками на поясе. Чокнутые парни — я бы на их месте опасался бы за свой зад
Лиам Галлахер, Oasis
Россия — это большой агрессор и "гопник", у них чисто "гопническая" идеология. Мир этого не понимает, до сих пор пытается договориться
Олег Скрипка, "Вопли Видоплясова"
Кочевники привыкли гадить, потому что они не сидят на местах, они завтра едут дальше. Можно не заботиться о чистоте. Подозреваю, что у русских это осталось со времён татарского ига
Андрей Макаревич, "Машина времени"
Я нормальный человек, я тоже боюсь за свою жизнь. Но в прошлом году во время гастролей в России опасности моей жизни было больше, чем в Мариуполе. Каждый концерт "ляписов" мог закончиться плохо
Сергей Михалок, "Ляпис Трубецкой", BRUTTO
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