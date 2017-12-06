Как пост в Twitter превратил шторку в самый дорогой в мире атрибут для ванной

Спор между двумя соседками по поводу шторки для ванной с известным персонажем помогли разрешить тысячи пользователей "Твиттера".

Знакомьтесь, эта девушка — Рейчел Шитц, ей 20 лет, и она студентка Висконсинского университета в Мадисоне, пишет Buzzfeed. Девушка делит кров вместе с другими четырьмя подругами.

Она большая поклонница вечного мультфильма "Дикая семейка Торнберри" и одного из его персонажей — рыжего и усатого Найджела Торнберри. Когда она нашла эту ванную шторку с его изображением, она не могла пройти мимо без покупки.

Это были самые нужные и круто потраченные $15 в моей жизни! Рейчал Шитц

И вот четыре девушки решили переместиться в новое, более просторное жильё. Однако одна из подруг встала в позу и заявила, что Найджел с ними переезжать не будет. Видите ли, в уборной в его присутствии девушка испытывала дискомфорт.

Ссора чуть ли не переросла в драку, когда третья подруга решила усмирить подруг и предложила устроить конкурс в "Твиттере". Если пост с ванной шторкой Рейчел наберёт полторы тысячи лайков, то Найджел переедет с ними. Идея показалась интересной всем, и девушки согласились. Позже был выложен следующий твит.

My roommates hate my shower curtain (cause they're uncultured) and want to get rid of it but 1500 likes and it gets to stay pls help Nigel live forever pic.twitter.com/CmLri0GCeQ — Rachel Schmitz (@rschmity) 2 декабря 2017 г.

Мои соседки по комнате ненавидят мою шторку для душа (непросвящённые) и хотят избавиться от неё, но ваши 1500 лайков помогут ей остаться со мной. Помогите Найджелу жить вечно! Рейчал Шитц

Пользователи Сети посочувствовали девушке так сильно, что пост набрал 500 тыс. лайков за три дня, более того им поделились 90 тыс. раз и под ним оставили больше 2 тыс. комментариев. Кто-то оказался таким же фанатом Найджела, другие — в аналогичном положении с соседями.

Пользователи пришли к выводу, что теперь это самая дорогая ванная шторка в мире, и Рейчел может гордиться ей в своей ванной. А соседки никогда не скажут слова против такой уже знаменитой вещи.

Probably the greatest shower curtain ever made, you should be proud to hang in your bathroom — Declan Penman (@PenmanDeclan) 3 декабря 2017 г.

Ранее Лайф писал про похожую историю — о том, как дочка пилота раскрутила его страницу в "Инстаграме".