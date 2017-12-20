Продавец цветов заманивает покупателей своим необыкновенным голосом (видео)

Поначалу покупатели не могли поверить, что парень поёт вживую, но когда ему всё же удалось их убедить, они не могли оторвать от него глаз.

Джилли Ассункао учился профессиональному пению в Бразилии, а два года назад переехал в Штаты. С поисками работы было трудно, поэтому он устроился на время продавцом в продуктовый магазин Russo's Массачусетса. Чтобы не терять свои вокальные данные, молодой человек решил поставить микрофон за прилавком и петь для покупателей.

У меня есть мечта учиться в Музыкальном колледже Беркли в Бостоне. Но это очень дорого, и моя семья не может мне помочь финансово. Моё положение усложняет тот факт, что я приехал из другой страны Джилли Ассункао

Его потрясающее исполнение классической музыки и рождественских песен стало очень популярным — на официальной странице магазина в "Фейсбуке" появились видеоролики с его выступлениями.

Талант необычного продавца оценили не только покупатели, но и владелец магазина, в котором он работает. Как оказалось, хозяин является большим поклонником классической музыки, поэтому талантливый бразилец был оценён по достоинству. От его пения замирали не только покупатели, но и продавцы, которые торопились домой после тяжёлой рабочей смены.

Отметил необыкновенный талант молодого парня и сам владелец магазина Тони Руссо. Он сказал, что гордится парнем, который работает в его компании.