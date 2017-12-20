Продавец цветов заманивает покупателей своим необыкновенным голосом (видео)

Джилли Ассункао учился профессиональному пению в Бразилии, а два года назад переехал в Штаты. С поисками работы было трудно, поэтому он устроился на время продавцом в продуктовый магазин Russo's Массачусетса. Чтобы не терять свои вокальные данные, молодой человек решил поставить микрофон за прилавком и петь для покупателей.
У меня есть мечта учиться в Музыкальном колледже Беркли в Бостоне. Но это очень дорого, и моя семья не может мне помочь финансово. Моё положение усложняет тот факт, что я приехал из другой страны
Джилли Ассункао
Его потрясающее исполнение классической музыки и рождественских песен стало очень популярным — на официальной странице магазина в "Фейсбуке" появились видеоролики с его выступлениями.
Талант необычного продавца оценили не только покупатели, но и владелец магазина, в котором он работает. Как оказалось, хозяин является большим поклонником классической музыки, поэтому талантливый бразилец был оценён по достоинству. От его пения замирали не только покупатели, но и продавцы, которые торопились домой после тяжёлой рабочей смены.
Отметил необыкновенный талант молодого парня и сам владелец магазина Тони Руссо. Он сказал, что гордится парнем, который работает в его компании.
У него не было идеального детства, у него не было идеального подросткового возраста. Всё было наоборот, и он пережил это. Он заслуживает хорошей жизни. Он приличный, порядочный молодой человек, и у него великолепный талант
Тони Руссо
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