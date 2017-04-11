"Диана, да ты на всю голову!" История психических болезней Шурыгиной

О Диане Шурыгиной, кажется, слышали уже все, и с вероятностью в 100% все от неё устали. Тем не менее девушка, которая прославилась после того, как обвинила парня в изнасиловании, постоянно даёт повод говорить о себе. Так и в этот раз: Диана слегла в клинику с психическим расстройством. По словам её матери, у дочери крайне нестабильное психическое состояние. Впрочем, пользователи Сети порекомендовали проверить Диану и на следующие её отклонения, которые также нуждаются во вмешательстве специалистов.