Диана Шурыгина слегла в клинику с психическим расстройством

Девушка, прославившаяся после изнасилования в Ульяновске, обратилась к врачам за помощью. Диана Шурыгина была доставлена в одну из клиник с подозрением на психическое расстройство.

В данный момент она проходит полное обследование для определения курса лечения. На обращении к врачам настояла мать Дианы Шурыгиной. По её словам, у её дочери крайне нестабильное психическое состояние.

Девушка уже прошла обследование у невролога и психиатра. По предварительным данным, Шурыгиной будет назначено лечение на два месяца.