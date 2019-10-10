Бузова пригрозила Тарасову, что всё ещё может подать на раздел имущества

33-летняя телеведущая тяжело переживала развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. И отголоски расставания слышны до сих пор.

Бузова ответила на вопросы подписчиков и рассказала в том числе про экс-супруга и свои откровенные образы. Так как интерес к личной жизни Ольги не утихает, она отметила, что недавно у неё действительно была интимная близость с мужчиной, который её предал, пишет Starhit.

Но с предательством Ольге сталкиваться не впервой. Экс-муж артистки ушёл от неё к модели Анастасии Костенко, что Бузова переживала довольно тяжело. Однако она заявила, что ничего не изменила бы в прошлом, если бы у неё была такая возможность. И отметила, что прожила с Тарасовым "шесть прекрасных лет", но всё еще может подать на раздел имущества: "По закону я имею право обратиться в суд в течение трёх лет после расторжения брака. Данный срок истекает 30 декабря 2019 года. Так что ещё не вечер — время есть!"

<...> То, как Тарасов повёл себя в конце отношений, останется исключительно на его совести. Как и у тех, кто в тот момент кидал в меня камни... Кстати, спустя время все эти крысы-предатели ползут с просьбами сняться у них и поддержать проекты Ольга Бузова

Но на этом каверзные вопросы не закончились. Ольге пришлось рассказать, что она верит в дружбу между мужчиной и женщиной. И с Тимуром Батрутдиновым их связывают тёплые дружеские отношения. Поинтересовались у артистки и про её откровенные образы и разговоры о сексе в интервью, спросив, как на всё это реагируют родители. Но смутить Бузову снова не удалось.

Ну, там же всё красиво. У меня отличная фигура и эффектные профессиональные видео. Мама с папой понимают, что это образ, часть работы, даже своего рода искусство. Всем советую делать так же! Ольга Бузова

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