"Продавцом" футболок с фото петербургского смертника оказался школьный учитель

Житель Омска Виктор Власов уверяет, что не имеет отношения к объявлениям, появившимся в соцсетях, и страдает от назойливых звонков.

Лайф позвонил по телефону, указанному на одном из объявлений о продаже футболок с портретом петербургского смертника Акбаржона Джалилова. На другом конце провода оказался житель Омска Виктор Власов, который, как уверяет он сам, не имеет никакого отношения к продвижению в соцсетях товара, оскорбляющего память погибших.

— Это какая-то ерунда, меня подставили! — утверждает мужчина. — Я учитель школы и писатель. Вы не первые, кто звонит мне по этому вопросу... Звонили из Новосибирска, Питера и даже из Израиля... Хотели заказать футболку.

По словам Власова, его подставляют подобным образом уже не в первый раз. До этого неизвестные "тролли" оставили его номер телефона в постах о продаже шапок и сувениров с изображением "главного пассажира" — 10-месячной Дарины Громовой, которая стала самой маленькой жертвой авиакатастрофы А321. История тогда получила большой резонанс.

К слову, в причастность своих учеников к циничному розыгрышу учитель из Омска, похоже, не верит. В беседе с Лайфом он предположил, что подшутить над ним решили администраторы групп, где он когда-то публиковался.

Напомним, при теракте в метро Северной столицы погибло 14 человек, свыше 60 пострадали.