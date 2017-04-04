Родные опознали студента из Казахстана, погибшего при теракте в Петербурге

Родные студента Максима А. опознали его среди жертв теракта в метро в Санкт-Петербурге, сообщают местные СМИ. МИД республики официально подтвердил информацию о его гибели.

— С прискорбием сообщаем, что, по уточнённым данным СК РФ, ранее числившийся пропавшим без вести гражданин Казахстана Максим А. скончался в результате террористического акта в Санкт-Петербурге 3 апреля 2017 года. Это большая трагедия для всех нас, — сообщили в МИД РФ.

В министерстве также выразили соболезнования родным погибшего. Как отмечается, тело молодого человека находится в Екатерининской больнице Санкт-Петербурга. Родители опознали молодого человека.

Ранее сообщалось, что родные не могут опознать молодого человека. Ранее замглавы Комитета национальной безопасности Казахстана Нургали Билисбеков заявил, что информация о причастности студента к взрыву между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" не соответствует действительности.